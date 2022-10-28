بلمسات جذابة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار من حفل جوائز فاشن تراست أرابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مجموعة صورا لها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، واعتمدت في إطلالتها على"maison valentino"

وجاء ذلك خلال انعقاد حفل توزيع جوائز فاشن تراست أرابيا والذي شارك به عدد كبير من نجوم العالم العربي والغربي.

حيث ارتدت فستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وبصيحة الكم الواحد.

ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات "chopard".

ومن الناحية الجمالية اختارت لمسات تجميلية جذابة ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واعتمدت تصفيفة شعر الكعكة المرتفعة الرائجة خلال الموسم الحالي.