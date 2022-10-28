لمسات تجميلية وفستان بدون أكمام.. بلقيس فتحي بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت المغنية بلقيس فتحي ريلز لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، واعتمدت على إطلالتها بالكامل من dolcegabbana.

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز فاشن تراست أريبيا Fashion Trust Arabia والذي شارك به عدد كبير من نجوم العالم العربي والغربي.

حيث ارتدت فستان أسود طويل بدون أكمام، وجاء الفستان بحزام فضي لامع على منطقة الخصر.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة كلتش فضية

ومن الناحية الجمالية اختارت لمسات تجميلية ناعمة ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على أحد الأكتاف.