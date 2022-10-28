"الكفة ستنقلب".. الأبراج تكشف مفاجأة عن توقعات مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أسماء مرسي

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة جديدة بين الزمالك والأهلي في بطولة السوبر المصري نسخة (2022)، حيث تقام الموقعة هذه المرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "هزاع بن زايد" معقل فريق العين الإماراتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في حال استمرار التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية ثم لركلات الترجيح إذا انتهت المباراة بنتيجة التعادل.

ومباراة القمة من بين الأحداث الرياضية التي ينتظرها المصريون، ولهذا نستعرض توقعات الأبراج الفلكية لأداء الفريقين، ومن الفائز، وفقًا لما قاله خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحه لـ "الخليج 365".

بحسب "صبحي" فإن أداء فريق الزمالك في بداية الماتش سيكون أكثر فاعلية وتألق من أداء الأهلي، إذ سيبادر اللاعبون بتسجيل الأهداف، ما سيجعل لاعبي الأحمر يشعرون بالانهيار.

ولكن مع مرور الوقت سيتحسن وضع لاعبي فريق الأهلي، وتنقلب الكفة بعد تلاشي الأخطاء التي قد تحدث، ومن ثم يبدأون في تسجيل الأهداف.

أما عن احتمالات نتيجة المباراة، فيتوقع أن تكون نتيجة المباراة لفوز فريق الأهلي، بضربات الجزاء، أو تسجيل هدف في آخر ربع ساعة في الماتش.

وتعود آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، إلى 20 فبراير عام 2020، والتي حسمها الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.