طرق علاج البقع الحمراء على الوجه.. بينها خل التفاح

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر البقع الحمراء من أكثر العلامات شيوعًا على الجلد وهي ليست بقعة، نظرًا لأنها مليئة بالصديد والحكة والمؤلمة والمزعجة، ويمكن أن تكون البقع الحمراء عادية وربما تصبح مشكلة إذا جرى تركها دون علاج، وفيما يلي طرق علاج البقع الحمراء، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في اللايف ستايل، والدكتور عاصم فرج أستاذ الجلدية والتجميل في أحد البرامج التليفزيونية.

طرق علاج البقع الحمراء

بينما تتطلب الحالات المزمنة من البقع الحمراء على الجلد تدخلًا طبيًا، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية للتخلص من البقع الحمراء الصغيرة على الجلد في الحالات الخفيفة.

ونظرًا لأن البقع الحمراء يمكن أن تكون ناتجة عن لدغات الحشرات أو بقع الدم أو الوردية أو حب الشباب أو أحد أعراض حالة طبية أساسية، فإن معرفة السبب يساعد في تحديد المسار الصحيح للعلاج.

الليمون

تُستخدم مستخلصات الليمون في العديد من منتجات تفتيح البشرة نظرًا لخصائصها في تفتيح البشرة، عصير الليمون غني بفيتامين C، الذي له تأثيرات مضادة للصبغات ومضادات الأكسدة ومضادة للشيخوخة على الجلد، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل ظهور البقع الحمراء على الجلد.

- 1-2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

- قطن.

- ضعي عصير الليمون الطازج على المنطقة المصابة باستخدام القطن.

- اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه بالماء.

- جففيها ورطبي، مرتين كل يوم.

ويجب الحذر من أنه إذا كانت بشرتك حساسة، فيجب عليكِ تخفيف عصير الليمون بكمية مساوية من الماء قبل وضعه، وتأكدي أيضًا من وضع واقي الشمس بعد استخدام هذا العلاج لأن عصير الليمون يمكن أن يجعل بشرتك حساسة للضوء.

خل التفاح

تعمل الأحماض الخفيفة الموجودة في خل التفاح على تلطيف البشرة واستعادة توازن درجة الحموضة، إذ يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تثبيط البكتيريا المسببة للبقع الحمراء، وهذه الخصائص يمكن أن تعزز التئام البقع المتهيجة والملتهبة.

طريقة استخدام خل التفاح

- 1/2 ملعقة صغيرة خل التفاح.

- ملعقتان كبيرتان من الماء.

- قطن.

- خففي الخل في الماء وضعيه على المنطقة المصابة.

- اتركيه يجف طبيعيا ثم اشطفيه بالماء العادي.

- ربتي على البشرة لتجفيفها وضعي المرطب، مرتين في اليوم.