أعراض الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي وعلاجه.. رئيس قسم الأورام بـ«بهية» توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الآلاف الناس يوميًا، تصاب السيدات فوق الأربعين عامًا بسرطان الثدي، وأكثر من 50 حاله تتوافد على مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وسرطان الثدي، وعلى الرغم من حملات التوعية، ما زال هناك بعض المعلومات المغلوطة عن السرطان نفسه، والاهتمام بالكشف المبكر والاعتقاد أن الفتيات الأصغر سنًا ليسوا عرضة للمرض، لهذا يقدم «هن» أصعب أنواع سرطان الثدي وتصحيح لمعلومات الكثير من الناس عنه.

ما سرطان الثدي الثلاثي السلبي وأنواعه؟

بالنسبة لـ سرطان الثدي فهو من الأورام التي تختلف بين الخبيث والحميد، وفي السنوات الأخيرة، تطورت الخلايا السرطانية لتصبح أكثر خطورة وصعوبة في طريقة العلاج لتعدد أنواع سرطان الثدي، وأصعبها سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وقالت دكتورة أماني هلال رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية لـ«هن»: «سرطان الثدي مش نوع واحد، في على الأقل 4 أنواع، وكل نوع له طريقة علاج مختلفة تمامًا عن الأخرى، والثلاثي السلبي معناه أن في خلية سرطانية لا تحتوي على مستقبلات هرمونات، معندهاش مستقبلات الجين هير تو، والنوع ده من الخلايا ذكي جدًا بس بنقدر نكتشفه».

أما طريقة اكتشاف السرطان الثلاثي السلبي، قالت الدكتورة «اماني»: «طريقة اكتشافه بتكون زيه زي أي سرطان ثدي، لو بتعمل كشف مبكر بعد الأربعين واكتشفنا ورم أو الشعور بالأعراض المنذرة وأهمها وجود كتلة أو نزيف بين الحلمه أو تغير في شكل الثدي».

رئيس قسم الأورام بـ«بهية»: السرطان الثلاثي صعب بس ممكن يتعالج

ولا يمكن الحكم على سرطان الثدي الثلاثي السلبي، بأنه أخطر أنواع سرطان الثدي بشكل عام وذلك لأن الاكتشاف المبكر له يسهل علاجه، لكن تكمن صعوبة وغموض تلك الخلايا في كونها لا تحتوي على مستقبلات هرمونات أو حتى مستقبلات الجين هير تو التي من خلالها يمكن استهداف الخلية السرطانية والتخلص منها، ولا يمكن استخدام العقاقير، لذلك التدخل الجراحي هو الحل الوحيد لذلك النوع: «الناس عندها أفكار مغلوطة عن السرطان، وفي ناس بتخاف من الجراحه لكنها الحل الآمن عشان نتخلص من الورم قبل ما ينتشر».