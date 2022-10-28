نصائح للترفيه عن طفلك في العطلة الأسبوعية.. «اتفسحوا سوا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقع الأمهات في ضغط نفسي كبير منذ بدء الدراسة حتى نهايتها بأداء الامتحانات وظهور النتيجة، وبين مساعدة الطفل على أداء واجباته المدرسية والقيام بالأعمال المنزلية، تستغل معظم السيدات الإجازة الأسبوعية في الراحة، بينما قد يلجأ الطفل إلى ممارسة الألعاب الإلكترونية أو التحدث مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا، هناك أفكار يمكن لأولياء الأمور فعلها مع أطفالهم في أيام العطلات للترفيه عنهم وقضاء أوقات مسلية.

كيفية قضاء يوم العطلة مع طفلك

ويمكن انتهاز يوم العطلة الأسبوعية في عمل أنشطة ترفيهية تعيد شحن طاقة الأطفال وأولياء أمورهم، لاستقبال أسبوع دراسي جديد بطاقة ايجابية وتفاؤل، ومن بين الأنشطة الترفيهية التي يمكن فعلها في يوم العطلة، الذهاب إلى مدينة الألعاب والاستمتاع باليوم كاملا خارج المنزل، ثم تناول الوجبات المفضلة، والعودة إلى المنزل، وذلك كفيل بإدخال البهجة على الأسرة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وجبات مفضلة وقراءة القصص

وعلى الرغم أن عطلة نهاية الأسبوع الدراسي، ربما لا تكون كافية للترفيه عن الطفل، لكن يمكن استغلالها بشكل جيد، عبر شراء الألعاب المفضلة للطفل أو دعوة أصدقائه على الغداء وتناول وجباتهم المفضلة، ثم بعد ذلك، يمكن للأم جمعهم حولها وقراءة قصص مُسلية لهم، ما يساعد على بناء وعيهم وإدراكهم، وتنمية الخيال في عقولهم الصغيرة، وفي فترة قصيرة يعتاد الطفل على هذا التجمع المبني على الوعي والقراءة ويحب قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع والدته وأسرته، ويمكن اصطحاب الطفل أيضا في رحلة صيد ممتعة لتنمية مهاراته والتقرب منه.