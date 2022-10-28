3 عادات يومية تساعد على التخلص من الوزن الزائد.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - من أجل الوصول إلى الهدف المرجو من فقدان الوزن، فإن عليك اتباع تغيير العادات اليومية، والتي لا تتضمن فقط التمارين الرياضية، بل تشمل كذلك التغذية السليمة والصحية، لتجعلك قادرا على الحفاظ على وزنك الجديد وعدم العودة إلى الوراء مرة أخرى".

وبحسب موقع "إيت ذيس"، المتخصص في شؤون التغذية والصحة، فإن الاستمرارية هي المفتاح والالتزام بتفاصيل الخطة سيقودك إلى النجاح.

تجنب الأطعمة المصنعة: لأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وتحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات والملح.

تمارين القلب والقوة: تعد أفضل التمارين لفقدان الوزن، حيث أن الجري، على سبيل المثال، يجعلك تحرق نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية. وفي المقابل، تمارين القوة وبناء العضلات تظل ضرورية لخسارة دهون الجسم.

تدرب لمدة ساعة أو أكثر كل يوم: يشير موقع "Livescience" إلى أن التدرب يوميا لمدة 60 دقيقة قد يكون فعالا لفقدان الوزن، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة "الجمعية الأمريكية للتغذية".

وأوضح لوك هيوز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"OriGym": "تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وزيادة مقدار النشاط البدني الذي تمارسه، سيقود لعجز كبير في السعرات الحرارية ويؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان الوزن".

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