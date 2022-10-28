4 خطوات لتطبيق مكياج ناعم للبشرة الجافة.. أهمها التقشير

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على الرغم من أن مستحضرات التجميل هدفها إخفاء العيوب، وتحديد جمال الملامح، إلا أنها قد تكون سببًا في إبراز عيوب البشرة، إذ تظهر في النهاية مُقشرة وكأنها تكتلات من الجلد الميت على البشرة، الأمر التي تعاني منه العديد من الفتيات.

ليس مفاجأة أن العدو الأكبر لتطبيق مكياج ناعم هو البشرة الجافة والقشرية، التي تجعل المكياج يظهر بهذا الشكل في النهاية.

طبيبة تنصح بالمياة والترطيب

وأوضحت الدكتورة إيمان سند، استاذ الجلدية بجامعة بنها، في تصريحات لـ «هُن» أن البشرة الجافة سبب واضح لظهور المكياج بهذا الشكل في النهاية، ناصحة بضرورة ترطيب البشرة وتناول قدر كبير من المياة والغذاء الصحي للحفاظ على سلامة البشرة وترطيبها.

نصائح لتطبيق مكياج للبشرة الجافة

ويرصد «هُن» في السطور التالية نصائح لتطبيق مكياج للبشرة الجافة، وفقًا لموقع «BOLDSKY»

1. التقشير

التقشير هو المفتاح تحضير البشرة هو الخطوة الأولى، استخدم مقشرًا خفيفًا مرة أو مرتين في الأسبوع لعلاج المناطق التي تعاني من مشاكل، عن طريق غسل المناطق المعرضة للجفاف بلطف مثل المنطقة المحيطة بالأنف وثنية الذقن، بمنشفة كل يوم أو باستخدام مقشر كيميائي كل يوم ، ويمكنك إزالة الطبقة العلوية الميتة ومنع التقشر، مع ذلك احرصي على عدم الإفراط في التقشير لأن الإفراط سيترك بشرتك حمراء وقد يجعلها متقشرة.

2.الترطيب

الترطيب ضروري لمنع جفاف الجلد وتقشره، سيبدو مكياجك رطبًا مثل بشرتك فقط إذا اخترت مرطبًا ، لذا اختر منتجات عالية الجودة لمنع الظهور الدهني.

3. ضعي البودرة جانباً

لا يعد مسحوق البودرة صديقك عندما تكون بشرتك جافة ومتقشرة، فيمكن أن تتسبب هذه المنتجات في انسداد المسام وتجفيف الأسطح بشدة.

4. احملِ معك مُرطبًا بخاخ للبشرة

خذ بخاخ وجهك معك أينما ذهبت لتعزيز الترطيب الفوري، فستكون قادرًا على إعادة ضبط مكياجك ومنع تقشره طوال اليوم، فقط ضع كمية صغيرة من اللوشن أو الكريم على المناطق التي تحتاج إلى القليل من الترطيب الإضافي.