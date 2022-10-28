الامارات | "ساعة أبل" تنقذ حياة امرأة حاول زوجها دفنها حية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة جديدة تساهم فيها ساعة "أبل" الذكية بإنقاذ حياة شخص، تمكنت الشرطة الأميركية من الوصول لامرأة أقدم زوجها على دفنها حية.

إذ نجحت الضحية، التي تعيش في مدينة سياتل الأميركية، في استخدام ساعتها الذكية والاتصال برقم 911 لطلب النجدة من الشرطة، بعدما باغتها زوجها بالهجوم عليها خلال مناقشة بينهما عن إجراءات الطلاق.

ورغم أن زوجها كسر ساعتها بمطرقة بعد انتباهه لإجرائها المكالمة، وسحب زوجته إلى المرآب لدفنها حية، إلا أن العناصر الأمنية تجاوبت مع ما سمعته من صوت صراخها طلباً للمساعدة، وتمكنت من تحديد موقعها والوصول إليها لإنقاذها.

ووفقًا لوثائق المحكمة. تم العثور عليها مع "شريط لاصق ملفوف حول رقبتها وأسفل وجهها وكاحليها" بحسب ما أورد موقع "آي مور".

ويواجه الزوج المعتدي ، ويدعى تشاي كيونغ آن ويبلغ من العمر 53 عاما، عددًا من التهم بما في ذلك محاولة القتل من الدرجة الأولى، والاختطاف من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها الفضل لساعة "أبل" في إنقاذ أرواح الناس، حيث توفّر الساعة الذكية ميزة الطوارئ SOS المصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون وضعية خطيرة.