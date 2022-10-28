أخصائية تجميل: الصبار وزيت جوز الهند يساعدان على إزالة آثار الجروح القديمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوجد العديد من الناس التي لديهم أثر لجرح أو خياطة ناتجة عن الإصابة بحادثة ما ويريدون أن يتخلصوا ويحسنوا من مظهر الندبات وآثار الجروح القديمة تلك، وتتمثل طرق العلاج في الليزر والخيارات الدوائية وبعض الوصفات المنزلية، لذلك نقدم لكم طرق لإزالة أثار الجروح الطبية القديمة.

قالت مي الحبيبي أخصائية الجلدية والتجميل لـ هن إنه يجب أن يعرف الناس إن الندبات أو آثار الجروح القديمة جزء من عملية الشفاء الطبيعية بعد الإصابة عندما تتضرر الطبقة الثانية من الجلد وهو ناتج طبيعي لاستعادة الجزء المتأثر بالحادثة لتكوين الجلد، وإنه ليس تشوه يرافق الجرح كما يظن بعض الناس، لذلك تكون طرق علاجه سهلة أو تركه وعدم الحكة فيه ومعرفة إنه شيء طبيعي يرافق الجروح.

وأضافت «الحبيبي» لـ«هن» إنه يجب اتباع بعض النصائح التي تساهم في علاج الندبات بعد التعرض للإصابة بها، وتتمثل في طرق مختلفة لإزالة أثر الجروح القديمة، سنعرضها في الخطوات التالية:

طرق إزالة الجروح القديمة

- إزالة آثار الجروح بالليزر من خلال فتح الندبة وإدخال الكولاجين بها وذلك يجعلها تُكون طبقة جلدية خارجية، ويتم ذلك عبر توجيه أشعة من الليزر لإزالة الطبقة الخارجية من سطح الجلد وإنتاج خلايا جلدية جديدة تغطي الخلايا المصابة.

- تناول بعض الأدوية والكريمات لإزالة آثار الجرح التي تحتوي على المقشرات الكيميائية من حمض الجليكوليك، وأحماض البيتا هيدروكسي واللاكتيك التي قد تساهم بشكل كبير في اختفاء الندبة.

- استئصال الندبة بإزالتها من خلال إغلاق الجلد والاستعانة بأنسجة الجلد المجاورة وذلك بترقيع الجلد ولا يتم اللجوء لهذا الإجراء دائمًا وإنما في حالات معينة فقط يكون فيها الندبة تؤلم الشخص بشكل كبير.

- استخدام المواد اللاصقة المصنوعة من السيليكون (الضمادة) التي تساعد على تنعيم الجلد وتسطيح الندبة وإبعادها عن أي تلوث.

كما أكدت أنه مع تقدم العمر تتقلص بعض الندبات وتصبح أقل حجمًا بعد التئام الجرح وقد تصبح الندبة أفتح لونًا بينما في حالات أخرى تستدعي التدخل الجراحي، لذلك لا داعي للقلق عند وجود ندبة بيديكِ فإما تستدعي التدخل الجراحي أو اتركيها كما هي، وبحسب موقع "HEALTHLINE" الخاص بالصحة يوجد طرق لاستعادة وظيفة المنطقة المتندبة بوصفات من المنزل:

- الصبار:

الصبار يمكن أن يحسن التئام الجروح ويساعد في الندوب عند استخدامه، لذلك ممكن استخدامه كماسك أو مرهم مناسب لالتئام الندبة.

- طريقة استخدام الصبار:

- إزالة القشرة الخضراء الداكنة من الجانب المسطح لورقة الصبار. ‏

- استخرج الجل الأخضر الفاتح.

- وضعه مباشرة على الندبة باستخدام حركات دائرية. ‏بعد نصف ساعة اغسل الجل بالماء البارد مع تكرير ذلك مرتين يوميًا.

- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند فعال في تعزيز التئام الجروح من خلال تكوين الكولاجين وتقليل الالتهاب وإصلاح حاجز الجلد وله تأثير في أنه مضاد للجراثيم ومضاد للأكسدة.

- طريقة استخدام زيت جوز الهند:

- سخني الزيت وقومي بتدليكه في الندبة لمدة 10 دقائقودعي الجلد يمتص الزيت لمدة ساعة على الأقل.

- كرري مرتين إلى أربع مرات يوميًا. ‏استخدام صودا الخبز رأت بعض الدراسات تحسنًا ملحوظًا عند استخدام صودا الخبز. لوحظ في اليوم الثامن والرابع عشر من استخدامها للندبة.

- طريقة استخدام صودا الخبر (البيكين بورد):

- اخلطي الماء مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز حتى تتكون عجينة. - ضعي العجينة في مكانها بضمادة دافئة لمدة 15 دقيقة.

- اشطفي المنطقة وكرر العملية يوميًا.

يجب قبل تجربة أي من العلاجات المذكورة غسل وتجفيف الندبة والمنطقة المحيطة بها جيدًا واستخدام هذه العلاجات فقط على الندبات وليس الجروح المفتوحة، ومن الممكن أيضًا إتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على رطوبة منطقة الجرح.