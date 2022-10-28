ألوان عصرية للحمامات.. أبرزها البنفسجي الغامق والأخضر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص الجميع على مواكبة والاهتمام بموضة تلك الفترة ليكون عصريًا في اختياراته لكل ما هو حوله، مثل اختيار الملابس أو الديكورات وكذلك ألوانهم، ويقف البعض عند كيفية اختيار لون عصري للحمام، وفي السطور القادمة سنقدم لكم أهم تلك الألوان حسب رأي بعض مصمي الديكور الذي نشر على موقع «ELLE DECOR».

أبرز ألوان الحمامات

حدد مصممي الديكور أبرز 9 ألوان تتناسب في أختيارها لـ ديكور الحمامات، البنفسجي الغامق، فهو لون ملكي مثالي لاختياره لحمامك، فاختيارك للون السكري غير اللامع، يعطي الشعور بالانتعاش، وكذلك يمكن دهان الحمام باللون الأبيض فيعطي الشعور بالهدوء، ومن المفضل إضافة قطرة من اللون الرمادي، وذلك ليجعل اللون واضحًا أكثر، كما إنه يتماشى مع الإضاءة الطبيعية والصناعية.

ألوان داكنة تليق بـ الحمام

لون الـ«الزعتر المجفف»، فهو مزيج من اللون الأخضر والرمادي، فهو لون يعطي الشهور بالراحة والإثارة، وكذلك لون الـ«نيوبريبورت بلو» مناسب جدًا للحمامات ذات الإضائة الطبيعية المنعدمة أو القليلة، كما إنه يعطي الشعور بالدفئ، وكذلك الرمادي الداكن، فهو لون جيد مع جميع أنواع الإضائة ويظهر بوضوع في الإضائة الجيده.

ألوان فاتحه تليق في أختيارها لحمامك

اللون السيموني، يكون مناسب جدًا لحمامك، ويعطي له مظهر جمالي رائع، يعد أختيارك لللون الأزرق المائي مثالي جدًا للحمام، وذلك لأنه لون جريء ويعطي مساحة واسعة لحمامك، اللون الوردي الخفيف، يعطي الشعور بالدفئ وخاصة في الصباح إذا كانت إضائة حمامك طبيعية.