الامارات | دراسة: موظفٌ لكل 40 مواطنا مصريا فى 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة حديثة استعرضت نسبة الموظفين الحكوميين لإجمالى عدد السكان عبر السنين.

وبحسب الدراسة فإنه فى عام 1966 كان عدد الموظفين يمثلون نسبة "3.2%" من إجمالى عدد السكان فى مصر، أى إن الموظف الواحد يقدم الخدمة لحوالى 31 مواطناً مصرياً.

ثم شهدت الفترة من 1978- 2000 زيادة بالغة فى عدد الموظفين الحكوميين، لتصبح نسبتهم إلى إجمالى عدد السكان "4.4- 8.0%"، أي إن الموظف الواحد صار يخدم 23 مواطنًا فقط فى 1978، وارتفع المعدل إلى 13 مواطنًا مصرياً فقط لكل موظف حكومي في عام 2000.

أما فى الفترة 2006- 2010، فأصبحت النسبة بين 7.8- 7.2%، بحيث يخدم الموظف الواحد ما بين 13- 14 مواطنًا مصرياً.

بدأ بعدها الانخفاض التدريجى فى هذه المعدلات منذ عام 2016 عندما وصلت نسبة الموظفين لإجمالى عدد السكان "6.4%"، ثم فى عام 2017 وصلت النسبة إلى "5.5%" بحيث يقدم الموظف الخدمة لعدد 18 مواطناً مصرياً.

وتستهدف مصر أن تصل بحلول 2030 إلى معدل موظف واحد لكل 40 مواطناً مصرياً وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".