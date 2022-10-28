المعطف يتألق بالأحمر هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Jolie" أن المعطف يتألق باللون الأحمر في شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف يزهو هذا الموسم بدرجات التوت والفراولة ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة وتكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأشارت "Jolie" إلى أن المعطف بدرجات الأحمر يأتي مصنوعا من الجلد أو الصوف أو الفرو، مشيرة إلى أنه يطل بقصة البليزر، ويتناغم حينئذ مع تنورة وبوت طويل يصل إلى الركبة أو فوق الركبة (Overknee).

كما يأتي المعطف بقصة متوسطة الطول (ميدي)، وحينئذ يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي أو بوت ذي نعل قصير أو حذاء ذي نعل ضخم وسميك.

أما المعطف الماكسي فيمكن تنسيقه مع حذاء رياضي أو حذاء ذي كعب عال.

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