فطريات الأمعاء.. عوامل الخطورة والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الفطريات تهاجم الأمعاء أيضا، لا سيما من النوع المعروف باسم "المبيضات" (Candida).

وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى فطريات الأمعاء تتمثل في ضعف جهاز المناعة وتناول المضادات الحيوية ومستحضرات الكورتيزون والكورتيكوستيرويدات المستنشقة في سياق علاج الربو وحاصرات حمض المعدة، بالإضافة إلى التغذية الغنية بالسكر والحلويات والدقيق الأبيض. كما أن داء السكري يعزز فرص الإصابة بفطريات الأمعاء.

وتتمثل أعراض الإصابة بفطريات الأمعاء في تقلصات البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال الشديد (الدموي في بعض الأحيان) والحكة في منطقة الشرج ووجود طبقة بيضاء على اللسان وتكرار الإصابة بعدوى فطريات المهبل لدى النساء، بالإضافة إلى تكرار الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ونقص بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الحديد والزنك.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على فطريات الأمعاء مثل التهابات حادة في تجويف الفم والمريء والمستقيم وكذلك في منطقة المهبل. وفي الحالات الشديدة يمكن أن يصاب المريض بالتسمم الفطري للدم، والذي يمكن أن يهاجم الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى فشل الأعضاء.

ويتم علاج فطريات الأمعاء بواسطة مضادات الفطريات، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على السكر والدقيق الأبيض والخميرة.

ويمكن أيضا تناول البروبيوتيك المتوفرة في صورة أقراص أو كبسولات؛ حيث يمكنها الحد من الفطريات في الأمعاء.

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