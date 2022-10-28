في شهر التوعية بسرطان الثدي.. اعرف أنواعه والعلاجات المختلفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثير من الناس أن سرطان الثدي هو نوع واحد يهاجم فئة معينة، لكنه على عكس ذلك أصبح يهاجم الصغار قبل الكبار ويهاجم الرجال أيضًا، ومع ذلك يتنوع وتختلف طرق علاجه فهناك أنواع يتم علاجها مناعياً، وهناك أنواع يتم علاجها بالعلاج الهرموني، وآخرها سرطان الثدي الثلاثي الذي يتم علاجه كيميائياً.

انواع سرطان الثدي

تختلف أنواع سرطان الثدي منها: السرطان الفصيصي الغزوي، سرطان الثدي الالتهابي، سرطان الثدي المتكرر، سرطان الثدي لدى الذكور، مرض باجيت في الثدي وسرطان الثدي الثلاثي، أما عن طريقة العلاج تختلف باختلاف نوع الخلايا وتحديد نوع العلاج يتوقف على رأي الفريق الطبي الذي تمر به محاربة السرطان، قالت الدكتورة أماني هلال رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية لـ «هن»:«سرطان الثدي مش نوع واحد هناك على الأقل 4 أنواع في نوع ممكن نعالجه مناعيًا وفي نوع العلاج الهرموني مفيد ليه وفي سرطان الثدي الثلاثي بيتم معالجته كيميائياً أو بالعلاج الموجه للثلاثي السلبي».

متي يتم استخدام العلاج المناعي والفرق بينه؟

تختلف البروتكولات العلاجية لسرطان الثدي منها العلاج المناعي والعلاج الهرموني واخر يسمى العلاج الموجه لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، قالت «أماني»:« الجهاز المناعي بيحارب أي خليه غريبه، مش بس الميكروبات حتى الخلايا السرطانية المناعة بتقدر تكتشفها، لكن الخلايا السرطانية بتكون ذكيه جدا بتقدر تحارب المناعه وتطلع حاجه تنيمها، ومتقدرش تكتشفها»

واضافت «هلال»:«العلاج المناعي بحاول فيه أرجع قدرة الجسم يكتشف الخلية المضرة ويحاربها، وازود مناعة الجسم الموضوع مش سهل لكن دي فكرة العلاج باختصار، وبيعتمد العلاج ده إن المريضة تفضل في مرحلة ثبات فترة طويلة، ونسبة نجاحه مختلفه حسب نوع الورم ولحد دلوقتي ناجح وموجود في الثلاثي السلبي وليه نسب نجاح معقوله معايا».

بالنسبة للعلاج الهرموني تقوم فكرته على محاربة الخلايا التي تحتوي على مستقبلات هرمونية وكذلك العلاج الموجه للسرطان الثلاثي السلبي.