أسباب تشقق اللسان وعلاجه.. ظاهرة مزعجة لكن ليست خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللسان المتشقق يعد من الظواهر التي تزعج الكثير من الناس لكنه ليست بمشكلة خطيرة أو معدية وعادةً تظهر وتُشفى من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، إذ تظهر بسبب عض اللسان أو سوء نظافة الفم، ونقدم إليكم بعض أسباب وعلاج اللسان المتشقق قد تساعد في التخفيف من التصدع، وفي ذلك الموضوع يعرض «هن» أسباب تشققات اللسان والعلاجات المنزلية لها وفقا لموقع MedicalNewsToday.

أسباب تشققات اللسان

- ‏الجينات قد تلعب دورًا في تطور تقرحات اللسان.

‏- نقص الفيتامينات ففي حالات نادرة يمكن أن يتسبب سوء التغذية في تشقق اللسان.

- الألم المرتبط باللسان المتشقق ينجم عن أوجه القصور من فيتامين ب والزنك والحديد.

- عض اللسان الدائم.

- سوء نظافة الفم واستخدام الأدوية وارتجاع المريء.

- اللسان الجغرافي والذي يتسبب في ظهور بقع ملساء ومرتفعة على اللسان.

‏- وجود اضطرابات هرمونية تسبب العديد من التقرحات.

- نمو الفطريات الذي ينتج عنه اللسان الجغرافي مما يسبب التشققات.

يمكن أن تتكاثر البكتيريا أو الفطريات وهي مشكلة ليست خطيرة أو معدية فقد يصف الطبيب دواءً موضعيًا مضادًا للفطريات وهذا النوع من العدوى أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لا يقومون بتنظيف ألسنتهم بالفرشاة أو بأي طريقة أخرى، ويمكن استخدام

طرق لعلاج تشققات اللسان

ويمكنك علاج تشققات اللسان في المنزل بحسب ما قال الدكتور حسام موافي أستاذ الطب بالقصر العيني.

- نظافة الفم المناسبة بما في ذلك تنظيف الفم مرتين على الأقل يوميًا.

- استخدام فرشاة أسنان صحية بأطراف ناعمة.

- تنظيف السطح العلوي من الفم واللسان لإزالة أي بقايا طعام حتى لا تحدث الشقوق.

- أخذ الفيتامنيات أو الطعام المحتوي على الحديد أو فيتامين ب.

‏- دخول الهواء أو التنفس البسيط من الفم مما ‏يساعد على تطهير اللسان ومنع التهيج ورائحة الفم الكريهة التي قد تحدث نتيجة احتباس الطعام في التجاويف.

- الحفاظ على الروتين المعتاد للعناية بالأسنان بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا.

- زيارة لطبيب الأسنان من حين لآخر.