الرجفان الأذيني يهددك بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن الرجفان الأذيني يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؛ حيث إنه يتسبب في تجلط الدم في الأوعية الدموية بالمخ.

وأوضحت المؤسسة أن الرجفان الأذيني هو أحد اضطرابات النظم، وهو ناجم عن تشكل وانتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، مما يؤدي إلى انقباضات عشوائية وغير منتظمة لخلايا الأذينين، مما يخل بالوظيفة الانقباضية للأذين، فيظهر ذلك على جدار الأذينين، الذين "يرجفان" مكانهما بدلا من أن ينقبضا معا بشكل منتظم. أما انقباض البطينين فيكون غير منتظم.

وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في خفقان القلب وضيق في الصدر وآلام بالصدر والدوار. ويجب الخضوع للرعاية الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب حدوث سكت

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ة دماغية.

وللوقاية من الرجفان الأذيني، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.