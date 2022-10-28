توقعات الأبراج وحظك اليوم 28-10: شعور بالضيق لهذا البرج .. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
- برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل: لديك حالة مزاجية جيدة، ما يساعدك على إنجاز مهمامك.
عاطفيًا: هذا يوم مثالي للبقاء والاسترخاء مع شريك الحياة.
ماليًا: تفكر كثيرًا في كيفية زيادة دخلك.
- برج الثور:
مهنيًا برج الثور: تشعر ببعض التوتر والغضب تجاه زملائك.
عاطفيًا: تتداخل الالتزامات تجاه الأصدقاء مع الوقت الذي تريد أن تقضيه مع شريكك.
ماليًا: لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار اليوم بسهولة.
- برج الجوزاء:
مهنياً برج الجوزاء: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة.
عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.
ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية، وتلبي احتياجات العائلة.
- برج السرطان:
مهنياً برج السرطان: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.
عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل مقابلة شريك حياتك.
ماديًا: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية قدر الإمكان.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد: تتلقي بعض المساعدات من زملائك في الأعمال التي يجب القيام بها.
عاطفيًا: تقضي وقتًا ممتعًا مع الطرف الآخر.
ماليًا: خصص بعض الوقت للتفكير في ميزانية المنزل.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: تقدم اليوم بعض الخدمات لزملاء العمل.
عاطفيًا: تقضي وقتًا رائعًا مع شريكك في التسوق.
ماليًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.
- برج الميزان:
مهنياً برج الميزان: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.
عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك.
ماديًا: تفكر في السفر إلى بلد أخرى.
-برج العقرب:
مهنياً برج العقرب: تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.
عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.
ماديًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس: علاقاتك الاجتماعية يمكن أن تعزز قدرتك على التعامل مع أمورك المهنية.
عاطفيًا: تقضي وقتًا هادئًا مع أحبائك.
ماليًا: تحتاج إلى التعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها بهدوء.
- برج الجدي:
مهنيًا برج الجدي: قد تتعرف على شخص يمكن أن يكون مفيدًا لحياتك المهنية.
عاطفيًا: تأتي إليك رسالة تحتوي على أخبار جيدة من صديق أو شريكك.
ماليًا: تقرر البدء في مشروع جديد لكسب المال.
- برج الدلو:
مهنياً برج الدلو: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك.
عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.
ماديًا: تشعر بالتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
- برج الحوت:
مهنياً برج الحوت: عليك أن تكون حذرًا بشأن القرارات المهنية.
عاطفيًا: قد تجعلك محادثة هاتفية مع شخص قريب منك تشعر بالحزن.
ماليًا: عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
لمتابعة كل ما يخص توقعات الأبراج وحظوظ برجك في جميع المجالات.. اضغط هنا