انتبه إليها.. 11 علامة خفية تكشف عن إصابتك بنقص الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نقص الحديد شائع لدى بعض الأشخاص، ويتسبب في حدوث اضطرابات في مستويات خلايا الدم الحمراء، حيث يدخل الحديد في إنتاج الهيموجلوبين، البروتين الضروري لتركيب خلايا الدم الحمراء.

وفيما يلي نوضح لكم 11 علامة خفية تشير إلى نقص الحديد، وفق ما أوضح موقع "thehealthy".

الشعور بالتعب والضعف:

التعب من أكثر الأعراض المرتبطة بنقص الحديد شيوعًا، نظرا لأن عندما تكون مصاب بفقر الدم، يكون لديك عدد أقل من خلايا الدم لنقل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، ونقص الأكسجين أعراضًا غامضة مثل التعب والصداع والضعف.

ضيق التنفس:

عندما تعاني من نقص الحديد، يصعب على جسمك الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه عندما يكون نشطًا.

وهذا هو السبب في أن إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لنقص الحديد هو فقر الدم.

الإصابة بمتلازمة تململ الساق:

يؤدي اضطراب يسمى متلازمة تململ الساق إلى الشعور بـ "الوخز بالإبر" ويحفز الرغبة اللاواعية لتحريك قدميك، وهذا يمكن أن يزعج نومك، لذا فهو من أكثر الأعراض غير العادية لنقص الحديد.

الشعور بالبرد في اليدين والقدمين:

برودة الأطراف والجلد بشكل عام هي علامة على أنك قد تعاني من نقص الحديد.

الدوار:

سبب الشعور بالدوار أو الدوخة هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويمكن أن تحدث الدوخة أو ألم الصدر أيضًا لأن جسمك يحاول أن يخبرك بالاستلقاء والسماح لمزيد من الأكسجين بالوصول إلى القلب أو الدماغ.

الإصابة بأمراض القلب:

نظرًا لأن فقدان الحديد يؤثر على عدد خلايا الدم الحمراء، فقد يتسبب النقص في عمل قلبك بجدية أكبر لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويؤدي إلى حدوث نفخات في القلب أو تضخم القلب.

و بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية، تكون مستويات الحديد المنخفضة مميتة.

العصبية الزائدة:

إذا كنت تزداد غضبًا من الأشياء التافهة فقد تحتاج إلى تناول مكمل الحديد.

ألم الفم:

يمكن أن يكون لسانك وفمك مؤشرًا جيدًا لما يحدث في جسمك، لذا فإن القرحة والشقوق في فمك هي علامات شائعة إلى حد ما لنقص الحديد.

البشرة الشاحبة:

يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

لذا إذا كان لديك نقص في الحديد، فإن مستويات الهيموجلوبين لديك تنخفض، ونتيجة لذلك، تبدو شاحبًا أكثر من المعتاد.

الصداع:

إذا وجدت نفسك مصاب بالصداع بشكل منتظم، فقد يكون السبب هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

تغيير الأظافر:

إن أحد الآثار الجانبية الأخرى غير الشائعة لنقص الحديد يسمى koilonychia ويتسبب في تقصف الأظافر وتقصفها بسهولة، وفي النهاية، تغير شكل الأظافر.

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