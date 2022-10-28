الامارات | عاشق «مئة عام من العزلة» يجمع 379 طبعة من كتاب ماركيز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهتم خورخي إيفان سالازار بالاسيو، منذ 16 عاماً بجمع مختلف طبعات رواية «مئة عام من العزلة» الشهيرة للكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز، ويملك منها نسخاً بالتاميلية والأرمينية والأذرية و45 لغة أخرى.

وتحتل مئات الكتب المرتّبة بعناية ودقة رفوف مكتبة إيفان سالازار بالاسيو بمدينة أرمينيا الواقعة في وسط غرب كولومبيا.

ويشرح خورخي إيفان سالازار الملقب بعاشق «مئة عام من العزلة» أن لديه «379 طبعة» من الرواية الشهيرة، من بينها الطبعة الأولى التي صدرت عام 1967.

ويصف المهندس البالغ 59 عاماً الكتاب الذي يملكه من هذه الطبعة بأنه «المفضّل» لديه، إذ هو من بين 8000 نسخة فحسب اقتصرت عليها الطبعة الأولى، وتمكن من الحصول عليه من بائع في المكسيك.

وكان خورخي إيفان سالازار في الـ43 عندما بدأ بجمع أعمال الكاتب الفائز عام 1982 بجائزة نوبل للآداب. ويعتقد سالازار أن لديه أكبر مجموعة من «مئة عام من العزلة» في العالم.

ويشير إلى أنه راسلَ موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في شأن تسجيل إنجازه، لكن ليس لدى الموسوعة رقم قياسي مماثل لمقارنته به. ويوثّق سالازار كل نسخة لديه في سجلّ خاص، يورد فيه أبرز البيانات المتوافرة لديه عن الكتاب وصورة غلافه.

حتى إنه يملك طبعة «مقرصنة» كان غارسيا ماركيز سيوقعها في الصين، عندما لم تكن النسخة الرسمية متداولة بعد. ويقول سالازار إن الكاتب أذعن على مضض ووضع توقيعه مع عبارة «لأعظم قرصان في العالم».

أمّا أحدث نسخة حصل عليها، فهي بلغة جزر فارو النائية.