الامارات | سمية البلوشي أول إماراتية تحصد الزمالة الأكاديمية الأميركية للتمريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الدكتورة سمية البلوشي، على زمالة الأكاديمية الأميركية للتمريض، كأول إماراتية تحصد هذا الإنجاز وفق ما أعلنته الأكاديمية‏، لتضيف إلى سجل الدولة إنجازاً نوعياً آخر، يترجم جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تعزيز وتمكين كوادرها الوظيفية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

ويأتي هذا الاستحقاق نظير الإنجازات التي حققتها البلوشي في مجال تطوير مهنة التمريض، من خلال تبني أحدث الاستراتيجيات والبرامج وأفضل الممارسات التمريضية العالمية المبنية على الأبحاث، بالإضافة إلى جهودها في توطين مهنة التمريض في الدولة.