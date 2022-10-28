الامارات | المجمع الثقافي يقدّم مجموعة من العروض الفنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سلسلة من العروض الفنية الموسيقية والأدائية يقدّمها نخبة من الفنانين من حول العالم، سعياً إلى تقديم أفضل ما في الثقافة والفنون العالمية لأفراد المجتمع المحلي في الإمارة،

من بينها عرض «برّي» لموريس لوكا وموسيقيين إماراتيين، وهو عمل موسيقي جديد للموسيقي والملحن موريس لوكا، الذي ينتقل فيه من حيث توقف في آخر ألبوماته «ساعة الحظ»، مع دمجه بمزيج من الاستكشافات الموسيقية الإلكترونية، ليتجه نحو المجال الصوتي والكهربائي، بصحبة أنغام الجيتار والكمان وإيقاعات الطبول البرية. ينضم إلى لوكا في هذا العمل الفني عازف الإيقاع اللبناني خالد ياسين، وعازف الكمان المصري أيمن عصفور. ويحتفي هذا التعاون المميز مع المجمع الثقافي بتصنيف أبوظبي «مدينة الموسيقى» من قبل «شبكة المدن المبدعة» التابعة لـ«اليونسكو».