5 أكلات بدون لحم أو دجاج بالخطوات.. وفري في ميزانية البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع العديد من ربات المنازل في حيرة بشكل يومي بسبب التحضير للأكلات الرئيسية في اليوم، وتلجأ العديد منهن للبحث عن قوائم لا تضم اللحوم أو الدجاج، لتوفير الميزانية خاصة في الأيام الأخيرة من كل شهر، بشرط أن تتضمن أصنافا صحية وغنية بالفوائد الغذائية.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أكلات بدون لحوم أو دجاج لتحضيرها على السفرة.

الأرز المعمر

يعد الأرز المعمر وجبة مثالية متكاملة، غنية بالنشويات والكالسيوم، يمكن تناوله بجانب الشوربة والسلطة.

مقادير الأرز المعمر

3 كوب أرز.

كوب ونصف كوب ماء.

3 أكواب لبن.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملح.

ربع كيلو قشطة بلدي.

طريقة الأرز المعمر

اغلي الحليب والماء والسمن على النار.

ضيفي الملح وقلبي الخليط جيدًا، ثم ضعي الحليب على الأرز في الطاجن.

ضعي قطع القشطة على الوجه ثم ادخلي الطاجن في الفرن حتى تمام النضج ويقدم الأرز المعمر.

طاجن شعرية بالخضار

حضري طاجن الشعرية بالخضروات في المنزل، وجبه مليئة بالفيتامينات.

المقادير:

شعرية

بسلة

جزر

كوسة

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

سمنة

مرقة دجاج

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن شعرية بالخضار

في البداية شوحي الشعرية في السمنة ثم يشوح البصل في السمنة على النار.

ضيفي للشعرية الملح والفلفل الأسود والثوم ثم ضعي عصير الطماطم إلى خليط البصل والثوم.

يضاف مكعب المرقة وقلبي المكونات، ثم توضع الشعرية في الطاجن.

ضيفي البسلة إلى الشعرية في الطاجن، ثم الكوسة والجزر، وخليط الطماطم والبسلة ثم يضاف الفلفل الحار ويترك الخليط ليغلى.

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج.

مكرونة بالجبنة

إذا كنتِ من عشاق المكرونة، حضريها في المنزل بخليط الجبنة اللذيذ.

المقادير:

مكرونة

بصل مفروم

طماطم بيوريه

فلفل ألوان

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة

كريمة لباني

زيت زيتون

ملح – فلفل

ثوم مفروم

جوزة الطيب

لبنة

جبنة بارميزان

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة

اسلقي المكرونة في ماء وملح.

شوحي البصل المفروم والثوم المفروم في زيت الزيتون على النار، واستمري في تقليبها حتى تذبل تماما.

ضيفي للخليط على النار مكعب مرقة.

أبشري الطماطم وأضيفيها للطاسة، ثم ضعي الفلفل الألوان المقطع والكزبرة الخضراء المفرومة والملح والفلفل والزعتر.

استمري في تقليبها حتى تتسبك تماما.

ضيفي للخليط المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا.

ضيفي في النهاية الكريمة اللباني وقلبيها حتى تغلي ثم قدميها وزينيها باللبنة.

الأرز بالخضار والبهارات

الارز بالخضار والبهارات، طبق طعمه شهي ولذيذ وصحي، حضريه في أسرع وقت وبدون تفكير.

المقادير:

كوبين أرز بسمتي منقوع

كوب جزر مبشور

كوب فليفة حمراء مقطعة

كوب ذرة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

أربع ملاعق كبار سمن نباتي

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة صغيرة من (قرفة، هيل، بهارات مشكلة، جوزة الطيب)

ملح وفلفل حسب الرغبة

ماء مغلي

بقدونس مفروم

لوز محمص

طريقة عمل الأرز بالخضار والبهارات:

في وعاء على النار، ضعي السمن النباتي، مع البصلة وقلبيها لدقيقتين.

ضيفي الخضار وقلبيهم مرة اخرى، ثم الأرز وقلبيه بالسمن جيدًا.

ضيفي الملح والفلفل والبهارات والقرفة والهيل وجوزة الطيب وقلبيهم قليلا مع الأرز والخضار.

ضيفي مقدار كافي من الماء لطهي الأرز.

اخفضي درجة حرارة النار حتى تنضج حبات الأرز وتتشرب كمية الماء.

قدمي الأرز وزينيه بالبقدونس المفروم او اللوز المحمص.

سلطة البطاطس المسلوقة

استغلي البطاطس الموجودة لديكِ، وحضري سلطة البطاطس المسلوقة الغنية بالفوائد الغذائية.

المقادير:

2 حبة بطاطا كبيرة مسلوقة مسبقاً

1 بصلة كبيرة

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضيرسلطة البطاطس المسلوقة

في البداية قشري حبات البطاطس المسلوقة مسبقاً وقطعيها لمكعبات متوسطة الحجم.

ضعي البطاطس المكعبات جانبا في وعاء.

احضري وعاء صغير وامزجي فيه الزيت وعصير الليمون والملح.

ضعي المزيج السابق فوق مكعبات البطاطس.

في النهاية ضيفي للوعاء البقدونس المفروم والبصل، واخلطيهم، قبل تقديمها.