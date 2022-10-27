6 نصائح للحفاظ على أظافرك في الشتاء: «جميلة وصحية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على الرغم من الاهتمام البالغ من قِبل الفتيات بالبشرة والشعر مع اقتراب فصل الشتاء، خوفًا من تعرضهن للتلف والجفاف بسبب الشتاء، إلا أن الأظافر تعد من الأجزاء الحساسة بشكل خاص خلال تغيرات الطقس، إذ يجب الاهتمام بها لمنع الضرر الناجم عن الجلد الأحمر والمتورم والحكة حولها، مثل باقي الجسم.

وتتطلب الأظافر أيضًا التنظيف والعناية بشكل منتظم طوال العام، خاصة عند هطول الأمطار.

وخلال السطور التالية، يقدم «هُن» للسيدات نصائح للحفاظ على أظافرك صحية وخالية من أي عدوى فطرية أو تكسير، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي.

1. تقليم الأظافر بانتظام

يجب قص أظافرك أسبوعيًا أو مرتين في الأسبوع، إذ تسمح الأظافر الطويلة للبكتيريا بالنمو، علاوة على ذلك فإن الرطوبة تجعل أظافرك مرنة قليلاً، ما يجعلها أكثر عرضة للانحناء أو الانكسار، لذلك اجعلها قصيرة وقم بقصها، مع تنعيم الحواف.

2. ضعي طبقة أساسية من المقوي

احرصي على استخدام طبقة أساسية من المقوي قبل وضع طلاء الأظافر، حيث ستضيف طبقة واقية وتمنع أظافرك من الضعف، لذا استخدم مواد التلميع ذات الأساس المائي، والتي لا تدوم طويلاً ولكنها أكثر أمانًا بالإضافة إلى ذلك.

استخدم مزيل طلاء أظافر عالي الجودة عند إزالة طلاء الأظافر للحفاظ على نعومة أظافرك.

3. حافظ على أظافرك جافة

حافظ على جفاف أظافرك وقدميك في جميع الأوقات، وخاصة قدميك، فأثناء الرياح الموسمية تكون قدميك أكثر تعرضًا للماء المتناثر، ما قد يتسبب في تلف أظافرك نتيجة البيئة الرطبة، إذ تتراكم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا المعدية.

تجنب ارتداء الأحذية الجلدية المغلقة طوال اليوم لأن هذا سيخلق بيئة مثالية للفطر، ارتدِ أحذية مفتوحة، وعند العودة جفف قدميك وأظافرك.

4. ارتدِ قفازات

ارتدِ قفازات مطاطية عند القيام بأعمال الغسيل، مثل التنظيف بالمواد الكيميائية القاسية، أو القيام بأي نشاط قد يؤدي إلى تلوث يديك بالماء الساخن والصابون، لذا ارتدِ قفازات من المطاط أو الفينيل أو النتريل أو البلاستيك، لحماية طلاء أظافرك ومنع حدوث أي شيء قاسي أو جاف من محاليل التنظيف الخاصة بك عن يديك.

5. استخدم مسحوق مضاد للفطريات

قم بتضمين المسحوق المضاد للفطريات في أساسيات النظافة الموسمية، لمنع العدوى ضعه حول أظافرك مرة واحدة يوميًا لإبعاد الفطريات.

6. تجنب استخدام الأدوات الحادة عند التنظيف

من الشائع استخدام أدوات طويلة مدببة للتنظيف الشامل تحت الأظافر، لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق فجوة بين الأظافر والجلد، ما يتيح مساحة مفتوحة لعدوى الرياح الموسمية المسببة للحكة، فبدلاً من ذلك يمكنك فرك أظافرك برفق باستخدام فرشاة الأظافر.