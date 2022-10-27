تناولها فورا.. أطعمة ومشروبات تحميك من حساسية الشتاء والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع سقوط الأمطار أمس الثلاثاء، واقتراب فصل الشتاء، يبحث الأشخاص عن أفضل الأطعمة التي ترفع مناعتهم، للحماية من أمراض منتشرة في هذه الفترة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية.

وكشف موقع healtline عن قائمة أطعمة ومشروبات تقوي مناعتك، وتقلل مخاطر إصابتك بأمراض مثل حساسية الشتاء والإنفلونزا، كالتالي:

الزنجبيل

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، ومقاومة الحساسية.

الشاي الأخضر

من أفضل المشروبات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد في التخفيف من التهاب الحلق، إضافة إلى التخلص من المخاط الزائد.

الثوم

يساعد الثوم في تقوية المناعة، ويقلل من شدة أعراض أمراض الشتاء.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والكرنب والفلفل الأخضر، لاحتواء كلا منهم على فيتاميني "e" و"c"، لتقوية المناعة وتقليل الفترة التي يصاب فيها المرضى بنزلات البرد والإنفلونزا.

الشوفان

يعد مصدرا لفيتامين "e"، ومضاد للأكسدة ويكافح أعراض البرد الشديدة.

العسل الأبيض

مفيد في علاج الكحة والتهابات الحلق، ويحسن صحة الجهاز التنفسي.

البرتقال والجوافة

تحتوي على فيتامين "C" ، وتساهم في مكافحة البرد والإنفلونزا، وتعمل على تقوية المناعة.

البطاطا

تحتوي البطاطا على بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ فى الجسم، حيث يساعد على محاربة الجذور الحرة التي تضعف المناعة، كما توجد كميات عالية من فيتامين سي.

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