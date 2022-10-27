"لا أحبك".. عروس تهرب بالمجوهرات والنقود في أول يوم زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في قصة غريبة من نوعها، هربت عروس متزوجة حديثًا، من مدينة كانبور بالهند، بعد يوم واحد فقط من الزفاف، بكل النقود والمجوهرات، إلى جانب أشياء أخرى من منزل أهل زوجها.

واتصلت العروس فيما بعد بعريسها، وطلبت منه عدم الاتصال بها بعد الآن، قالت: "أنا لا أحبك ولا تتصل بي بعد الآن".

ووفقًا لموقع "india"، تقدم الزوج الذي يدعي "أرفيند" بشكوى لمركز شرطة بيلهار بالهند.

وقال في شكواه: "عندما استيقظت، فوجئت بهروب زوجتى المنزل من المنزل وغياب 30 ألف روبية (9 آلاف جنيه)، محفوظة في صندوق، بالإضافة إلى المجوهرات والملابس المقدمة لها في حفل الزفاف".

وطبقاً للشرطة، فإن أرفيند، وهو من سكان قرية جاديبور بالهند، ذكر في الشكوى تفاصيل زواجه قائلًا إن رجلين طالبا منه مبلغ 70 ألف روبية، أي ما يعادل ( 20 ألف جنيه)، لزواجه من هذه الفتاة، وهي تدعي "روتشي".

وأضاف: "بعدما تسلم الرجلان النقود، اصطحبوه إلى فندق، وعرضا له صورة الفتاة، وفي اليوم التالي، أُقيم الزواج رسميًا في معبد في جايا بالهند، وبعد الزفاف، جاء إلى القرية مع زوجته".

وقال ضابط الشرطة الذي يدعي "جاجديش باندي"، إنه سيُحقق في الأمر، وسيُقبض على المرأة والرجال المتهمين قريبًا.

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