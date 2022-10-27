احرصي على تناولها.. 8 أطعمة تقي من سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا يوجد طعام أو نظام غذائي واحد يمكن أن يمنع أو يسبب سرطان الثدي، ولكن الخيارات الغذائية تحدث فرقًا في خطر الإصابة بسرطان الثدي أو سلامته بشكل عام أثناء التعايش مع هذه الحالة.

وسرطان الثدي مرض معقد له العديد من العوامل المساهمة، وبعض هذه العوامل، بما في ذلك العمر والتاريخ العائلي والجينات والجنس، ليست ضمن سيطرة الشخص.

وفيما يلي نوضح لكم 8 أطعمة تساهم في الوقاية من سرطان الثدي، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"healthline".

الخضروات الورقية:

الخضار الورقية الخضراء مثل الكرنب والجرجير والسبانخ لها خصائص مضادة للسرطان، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك بيتا كاروتين، ولوتين، وزياكسانثين، وترتبط المستويات المرتفعة من مضادات الأكسدة في الدم بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

الخضروات الصليبية:

تساعد الخضروات الصليبية، بما في ذلك القرنبيط والملفوف والبروكلي، في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كما تحتوي الخضراوات الصليبية على مركبات الجلوكوزينولات، والتي يمكن لجسمك تحويلها إلى جزيئات تسمى إيزوثيوسيانات، لها إمكانات كبيرة مضادة للسرطان.

الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة:

أشارت العديد من الدراسات إلى أنها تساعد في الحماية من المرض، ويمكن أن يكون هرمون الاستروجين الزائد عاملاً في تطور وانتشار بعض أنواع سرطان الثدي، و تهدف بعض العلاجات إلى منع الإستروجين من التفاعل مع خلايا سرطان الثدي، لذا يؤدي تناول نظام غذائي غني بالألياف إلى دعم هذه العملية وتسريع التخلص من هرمون الاستروجين.

كما تدعم الألياف الجهاز الهضمي للتخلص المنتظم من النفايات، بما في ذلك زيادة هرمون الاستروجين، ويساعد الجسم على التخلص من السموم ويحد من الضرر الذي يمكن أن يحدث.

وقد تساعد الطريقة التي ترتبط بها الألياف بالإستروجين في القناة الهضمية أيضًا في منع الجسم من امتصاص الكثير من الإستروجين، وبالتالي تساهم هذه العوامل في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتوفر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات الألياف، ولكنها تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة، بما في ذلك البيتا كاروتين والفيتامينات C و E.

وتساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من العديد من الأمراض عن طريق تقليل أعداد الجذور الحرة، وهي مواد نفايات ينتجها الجسم بشكل طبيعي.

الدهون الجيدة:

تؤدي الأطعمة الدهنية إلى السمنة، ويبدو أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

وبعض الدهون الغذائية ضرورية للجسم لكي يعمل بشكل صحيح، ولكن من المهم تناول النوع الصحيح.

ويمكن أن تكون الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية مفيدة بشكل معتدل وتشمل ما يلي:

زيت الزيتون

الأفوكادو

المكسرات

وتحتوي الأسماك مثل السلمون والرنجة، على دهون صحية متعددة غير مشبعة تسمى أوميجا 3، وقد تساعد هذه الدهون أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الصويا:

الصويا مصدر غذائي صحي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى إنه منتج نباتي غني بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ولكنه منخفض الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الايسوفلافون.

ويساعد أيضا في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الحمضيات:

وتشمل البرتقال والجريب فروت والليمون واليوسفي وتمتلئ وقشورها بالمركبات التي قد تحمي من سرطان الثدي، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين سي والكاروتينات مثل كريبتوكسانثين بيتا وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل كيرسيتين وهسبريتين ونارينجين

هذه العناصر الغذائية لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

التوت:

يساعد تناول التوت بانتظام على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين، تحمي من التلف الخلوي وكذلك تطور الخلايا السرطانية وانتشارها.

الفاصوليا:

غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وعلى وجه التحديد، قد يحمي محتواها العالي من الألياف من سرطان الثدي.

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