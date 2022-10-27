شيف أسترالية تكشف أسرار طهي البولونيز.. «ممنوع المعلقة الخشب والتقليب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللحمة المفرومة البولونيز، واحدة من أسرار المكرونة البشاميل واللازنيا، وكشفت طاهية أسترالية عن الطريقة الصحيحة لطهي اللحم المفروم في المنزل،إذ شاركت الشيف ميل العفاسي نصائحها الـ7 في مجال عمل صوص اللحم المفروم البولونيز، بما في ذلك وضع اللحم في المقلاة دون أي زيت وعدم استخدام ملعقة خشبية لتحريكها.

أسرار عمل صوص اللحمة المفرومة البولونيز

- ضعي اللحم المفروم في المقلاة أولًا دون أي زيت أو مادة دهنية.

- تأكِد أن المقلاة ساخنة واللحم المفروم يصدر صوتا عندما يوضع في المقلاة.

- لا يجب تحريك اللحم المفروم من البداية.

- انتظرِ حتى تتحول الطبقة الأولى إلى اللون البني، وتفوح منها رائحة قبل تحريكها في المقلاة.

- ستكون رائحتها مثل لحم البقر المشوي إذا كنت تفعلين ذلك بشكل صحيح.

- يجب استخدام مضرب بلاستيكي لتفتيت كتل اللحم.

- لا تستخدمي ملعقة خشبية لتلقليب اللحم.

- المضرب البلاستيك أو السليكون هو الأفضل لتقليب اللحم.

- بعد تحمير اللحم بتلك الطريقة في المقلاة، لن تحتاجين إلى استخدام أنواع مختلفة وكثيرة من الصلصات لجعلها لذيذة المذاق.

- كوني مبدعة مع اللحم المفروم وغيري التوابل كل فترة، وبالتالي تغيير النكهة.