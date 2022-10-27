الامارات | أسبوع دبي للتصميم ومعرض داون تاون ديزاين.. منصات تحتفي بالتصميم والإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تنطلق فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، من 8 حتى 13 نوفمبر 2022 ببرنامجٍ غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع، ما يرسخ مكانة دبي العالمية في شتى مجالات التصميم والإبداع والفنون. وتنطلق فعاليات "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والمعاصرة، من جديد اعتباراً من 9 – 12 نوفمبر 2022 وسيجري تنظيمه هذا العام أيضاً في الموقع المخصّص له عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، الوجهة العالمية الرائدة للفنون والتصميم والأزياء والهندسة المعمارية.

وتكشف "إيوان مكتبي"، المؤسسة العريقة في تجارة السجاد والمنسوجات التراثية والمبدع في عالم تصاميم السجاد العصري، النقاب عن مجموعة "ترمينال جي" (Terminal G) خلال انعقاد فعاليات "أسبوع دبي للتصميم" الذي سوف يُقام في المبنى رقم (9) في حي دبي للتصميم (D3) في شهر نوفمبر المقبل. وقد جرى تنسيق هذه المجموعة تحت إشراف العلامة التجارية المحلية "إيوان مكتبي"، حيث تم الإعداد لها على يد خمس مبدعين ينتمون إلى خمس دول في منطقة الخليج العربي وهم:

عفراء وشيخة بن ظاهر من دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمان "التغرودة" في أسبوع دبي للتصميم من خلال 3 قطع سجاد أرضية، بالإضافة إلى أخرى معلّقة على الحائط.

أسيل اليعقوب من دولة الكويت تقدم "ذاكرة الماء" (Water Memory) في أسبوع دبي للتصميم من خلال قطع سجاد أرضية ومعلّقة على الحائط باستخدام مواد مستدامة.

Architects Independent مهندسون معماريون مستقلون من دولة قطر

استوديو "بحريني – دانيش" من مملكة البحرين

إبراهيم الجيدة من دولة قطر

سلطان بن فهد من المملكة العربية السعودية يقدم مجموعة Delights (المسرّات) في أسبوع دبي للتصميم التي تضم قطع سجاد ذي الإصدار المحدود.

وتُشارك ناتوزي إيطاليا Natuzzi Italia، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة لتصميم الأثاث، ذات هوية متوسطية عميقة وشهرة عالمية واسعة، في داون تاون ديزاين، معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في حي دبي للتصميم.

وإلى جانب التزامه بحماية ثقافة البحر الأبيض المتوسط والبحث المستمر عن الانسجام الحيوي في حلول التصميم، سيكشف باسكوال جونيور ناتوزي، الرئيس الإبداعي لـ ناتوزي إيطاليا خلال كلمته في المعرض، عن مبادئ الشركة، محتفلاً بـ "مجموعة الانسجام – الحياة الثانية"، وهي مبادرة أطلقتها ناتوزي إيطاليا لنشر فكرة الاستدامة الأخلاقية والجمالية. تمثل مجموعة الانسجام - الحياة الثانية فصلاً ثالثًا من هذه المبادرة، وهو انعكاس لموضوع له تأثير في العصر الحديث، الذي يوجّه عملية انتاج المفروشات لبلوغ مستوى من الاستدامة يكون فيها دائمًا أكثر تماسكًا وحتميًا.