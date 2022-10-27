نصائح من رائدات الموضة بلندن لشراء ملابس منحفضة التكلفة.. السر في الكتان

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ شهور قليلة، غرقت المملكة المتحدة في أزمات اقتصادية تحاول الفرار منها، ومن الحلول المقدمة هي فكرة الموضة المستدامة المحافظة على البيئة، التي لا تتطلب أسعار باهظة حتى يتعايش الناس وخاصة السيدات في ظل غلاء الأسعار، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قدمت مجموعة من الرائدات في مجال الموضة حلولًا للتعايش مع الأزمة من خلال شراء ملابس الموسم بسعر بسيط.

اشترِ الملابس القطنية

وقالت دينا فان، إحدى محررات الموضة والرائدة في مجال الأزياء: «برنامج القطن المستدام الخاص بي ربما يكون أفضل من العديد من العلامات التجارية الأكثر تكلفة»، لذلك فإن أولى النصائح لشراء ملابس هذا العام، أن تكون مصنوعة من القطن المستدام، ويمكن ارتداؤها مرة أخرى، كما أن سعرها في متناول الجميع.

وأضافت: «يوجد أنواع أخرى من الملابس التي تحتوي على بعض الأحجار الكريمة، بما فيها البخاخ الأحمر بنوعين من التطريز الكبير الحجم والصغير، لا يتخطى سعرها الـ22 جنيها استرليني، من F&F في Tesco».

ابحثي عن الأقمشة الخالدة

ولمواكبة الأزمة العالمية في الاقتصاد، التي على إثرها لا يجد الكثير من الناس فرصة لشراء الملابس الجديدة، ابحثِ عن الأنماط والأقمشة الخالدة، التي ستغسل وتلبس من جديد، ومن تلك الأقمشة أقمشة طبيعية ونباتية مستدامة، ونستعرضها على النحو التالي:

- قطن عضوي.

- قطن معاد تدويره.

- القنب العضوي.

- كتان عضوي.

- الخيزران العضوي «الخيزران الكتان».

أقمشة شبه اصطناعية المستدامة«ذات طابع نباتي»

- لايوسل.

- مشروط.

- الخيزران لايوسل.

- ايكوفيرو.

- بيناتكس.

- سكوبي جلود.

- S. كافيه.

أقمشة طبيعية مشتقة من الحيوانات «مستدامة حسب المصدر»

- صوف الأغنام.

- صوف ميرينو صوف خراف الميرينو.

- صوف الألبكة.

- الكشمير.

- جلد الجمل.

- صوف الياك.

- جلد نباتي مدبوغ.

- الحرير.

من خلال الأنواع السابقة يمكن تفصيل الملابس التي تودين ارتداؤها وهي من الأقمشة التي تظل لفترة طويلة دون أن يتغير لونها وبريقها.