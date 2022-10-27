كيف يواجه ابنك مشاكله في المدرسة؟.. استشاري نفسي يجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه الكثير من الأمهات أزمات متنوعة من شكاوى أبنائهن يوميًا سواء في المدرسة أو مع أقرانهم، وتقف عاجزة أمام الكثير منها، ولا تعرف كيفية تعليمهم المواجهة إذا صادفتهم مشكلة أو أزمة، لذلك نقدم إليكن روشتة نصائح تقدمها لأبنائك عند مواجهة إحدى هذه الأزمات.

وعلقت هبة عيسوي أستاذ الطب النفسي، لـ«هن» حول هذا الأمر، قائلة إنّ الأبناء يواجهون في جميع مراحلهم الحياتية العديد من المشكلات والأزمات، ولكنها تزداد خاصةً في فترة المراهقة باعتبارها المرحلة الأكثر صعوبة، لأنهم يواجهون قائمة لا نهاية من الأزمات، لذلك يجب أن تتعلم الأمهات عدة نصائح لمساعدة الأبناء في تعديل سلوكهم عند التعامل مع الأزمات.

روشتة نصائح لمواجهة الأزمات

- عند مواجهة أزمة يجب أن تكون نفسك ولا تحاول تقليد الآخرين.

- اهتم بنفسك أولاً ثم ساعد الآخرين بمعنى أن تقوم بواجباتك ثم تقوم بـ مساعدة الزملاء.

- ابتعد عن المقارنات ولا تقارن بينك وبين أقرانك لأن ذلك يزيد من الإحباط.

- قل لا في وقتها ولا تحاول أن توافق على آراء الأخرين حتى تسترضيهم.

- اعتذر إذا شعرت بأنك على خطأ لأن الاعتذار سيساعدك على عدم تكرار الخطأ.

- كن مواجهًا ولا تخجل من مواجهه أصحابك إذا استدعى الأمر ذلك.

- اخفض من توقعاتك بمعنى لا تجعلها عالية حتى لا تشعر بالضيق إذا لم تتحقق.

- ابتعد عن العصبية وقت المشاكل لأنها سوف تعقد من أمورك و لن تحلها.

- كن صادقًا لأن الكذب سوف يشعرك بالضيق وسوف يقلل من ثقتك بنفسك.

- قدم لأسرتك المساعده حتى إذا كانت بسيطة لأن ذلك يجعلك شخص متوازن وغير أناني.

وأكدت «عيسوي» أن أهم خطوة من خطوات تعليم الأبناء لمواجهة الأزمات هي التحاور معهم، لأن ذلك يعلمهم المساعدة والمناقشة وبالتالي سيفعلون ذلك فلا يواجهون أي أزمات، مرددة: « يجب أن تكونوا صبورين معهم حتى لا يخافوا ويحكوا لكم كل شيء يواجهونه».