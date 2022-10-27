تحديا للمرض.. رجل يحوّل عينه اليمنى إلى مصباح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فقد رجل أمريكي يدعى بريان ستانلي عينه اليمنى بسبب السرطان، لكن بدلًا من شراء عين اصطناعية، ابتكر عينًا اصطناعية تعمل كمصباح يدوي.

ونشر المهندس مقطع فيديو عن ابتكاره على تيك توك، معلقًا: "لقد فقدت عيني بسبب السرطان، لذلك صنعت هذا وحوّلت عيني اليمني إلى مصباح يدوي".

ووفقًا لموقع "nownews"، قدم ستانلي شرحًا لكيفية عمل الضوء في غرفة مظلمة، يعمل ضوء العين تمامًا مثل مصباح يدوي عادي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع "يوتيوب"، وهو يتجول في المنزل وفي رأسه مصباح يدوي.

كان الضوء قويًا بما يكفي لإنارة الغرفة المظلمة، وكان موقعه على العين يعني أنه يمكن أن يضيء المناطق التي وضع ستانلي عينيه عليها.

وأطلق عليه المهندس اسم "Titanium Skull Lamp"، أو "مصباح الجمجمة التيتانيوم"، وقال إنه يمكن أن يحصل على 20 ساعة من الضوء من شحنة واحدة.

وقال: "هذا نصف إنتاجي من الطاقة القصوى، والسلامة هي الأهم، سأعمل في طريقي إلى الطاقة الكاملة في النهاية".

وحصد مقطع الفيديو على ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات من رواد السوشيال ميديا.

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