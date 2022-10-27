نظام غذائي يستطيع تقليل الهبات الساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم، وغني بفول الصويا، فعال في تقليل الهبات الساخنة مثل العلاج بالهرمونات البديلة.

ووجدت تجربة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً أن خفض الدهون واتباع حمية غنية بالأطعمة النباتية يقلل الهبات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة بـ 88%، وتعتبر هذه النسبة متقاربة مع نتائج العلاج بالهرمونات، والذي يحقق نجاحاً يتراوح بين 70% و90%.

وأجريت الدراسة في جامعة واشنطن، وقال الدكتور نيل برنارد المشرف على التجربة: "لا نفهم سبب نجاح هذا المزيج، لكن يبدو أن هذه العناصر الثلاثة أساسية، وهي تجنب المنتجات الحيوانية، وتقليل الدهون، وإضافة حصة من فول الصويا".

وحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، تتسبب تقلبات وانخفاض مستويات الهرمون عند انقطاع الدورة الشهرية في اضطراب في منطقة ما بالدماغ تحت المهاد.

وتحدث الهبات الساخنة عندما تحاول هذه المنطقة إعادة ضبط درجة حرارتها.

وفي التجربة، اتبعت مجموعة من 1662 امرأة نظاماً غذائياً نباتياً قليل الدسم، مع نصف كوب فول الصويا مطبوخ وغير معدل وراثياً يومياً، 12 أسبوعاً. ولم تجر المجموعة الضابطة أي تغييرات في النظام الغذائي.

وتناولت المجموعتان مكمل فيتامين ب 12 يومياً، وطُلب منهما الامتناع عن تناول أي مكملات أخرى أو تغيير الأدوية أو نظم التمارين الرياضية. وسجل أحد تطبيقات الهاتف المحمول وتيرة وشدة الهبات الساخنة.

ودعت النتائج النساء بعد الـ 40 إلى التعديلات الغذائية بعدما فقدت المشاركات في الدراسة 4 كيلوغرامات خلال التجربة.