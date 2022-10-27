ماذا يحدث لو تناولتِ التفاح الأخضر على الريق؟.. فوائد بالجملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

التفاح من الفواكه الغنية بالكثير من الفوائد، وخاصة التفاح الأخضر، التي تتضاعف فوائده عند تناوله على الريق يوميا، بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة، وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير فوائد التفاح الأخضر الصحية على الريق على النحو التالي:

فوائد تناول التفاح الأخضر على الريق

- تناول التفاح الأخضر على الريق يحسن من امتصاص كل العناصر الغذائية الموجودة فيه.

- التفاح الأخضر غني جدًا بالماء، وحل سحري للترطيب، يخلّص الجسم من الحرارة، ويقي من الجفاف ومشاكله خاصة للأطفال وكبار السن.

- يمنح البشرة الترطيب والنضارة والحيوية.

- يحفّز وظائف الكبد وينشطه.

- يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر ومشاكل وأعراض الشيخوخة.

- مفيد جدًا للقلب والأوعية الدموية، والشرايين لأنه غني جدا بالفينول، والبكتين، والبولي.

- يقلل من فرص الإصابة بأنواع سرطانات مثل سرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.

- يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما مع تقدم السن.

- ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد مرضى السكري خاصة النوع الثاني.

- يقوي المناعة ضد نزلات البرد، ويساعد في علاج أعراضها كالسعال والربو، خاصة عند الأطفال، الذين يعانون من حساسية الصدر، وهو طارد للبلغم.

- يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.

- ينظف الأسنان ويقوي اللثة، لأنه غني جدًا بحامض الأوكساليك.

- يقلل أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.

- يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك والإسهال.

- يقلّل من الوزن الزائد، لأنه سعراته الحرارية قليلة، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويعطي الجسم الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من كمية الطعام المتناول، وبالتالي بيعزز حرق الدهون.