الكيكة الدسمة.. أفضل خيار للتدفئة في الشتاء «اعرفي المقادير وطريقة التحضير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكيك الدسم» وصفة مختلفة للكيك تتميز بدسماتها، وتكون ملائمة جدا ومناسبة مع شرب الشاي في برد الشتاء، وفيما يلي خطوات عملها بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، ولكن يجب على متبعي الأنظمة الغذائية، وراغبي إنقاص الوزن تجنب أكلها، نظرًا لارتفاع سعراتها الحرارية، واحتوائها على كمية من السكر والزبد.

طريقة عمل الكيكة الدسمة

المقادير

- 2 كوب دقيق.‏

- 4 بيضة‏.

- معلقة كبيرة باكينج بودر.‏

- كوب سكر بودرة.‏

- كوب لبن.‏

- ½ كوب زبدة.‏

- كيس فانيليا.‏

- ½ معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- نضع الزبد والسكر في وعاء عميق، ويخلط جيدًا حتى يتجانس ويصبح الخليط مثل الكريمة.

- تضاف الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى ويخفق جيدًا.

- يضاف اللبن بالتدريج ونخفق جيدًا.

- في وعاء أخر نضع الباكينج بودر والدقيق ورشة الملح ونقلب.

- نضيف خليط الدقيق لخليط الزبد والسكر مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

- ندهن قالب بالزبد، ونسكب العجين ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج.

- تترك حتى تهدأ ثم تقطع بالسكين وترص في طبق التقديم وتقدم .