تغذية وتطويل وترطيب.. كيف تحضرين سيروم الرموش في المنزل؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أصبح السيروممن أفضل الوسائل الجمالية المستخدمة حاليًا، ونظرًا لغلاء ثمنه بشكل كبير، فإنه يمكنك عمله في المنزل بتركيبات وطرق بسيطة وسهلة وسريعة، باستخدام الزيوت الأساسية والعطرية والمغذية، وفيما يلي طرق تجهيز سيروم رموش مقوي، ومغذي ومرطب، بمختلف الخلطات، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة والأزياء.

تركيبات سيرم الرموش

البعض منا يريد رموشًا طويلة ورموشًا مرطبة، والبعض منا يريد رموشًا جريئة وسميكة، والبعض منا يريد فقط أن تبدو رموشه مغذية وصحية، ولذلك فإن لكل هدف من تلك الأهداف تركيبة سيروم أخرى مختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

تركيبات سيروم الرموش المختلفة

عندما يتعلق الأمر بصنع سيروم الرموش في المنزل، فإليك تركيبات الموصى بها لكل مشكلات الرموش:

أفضل تركيبة مرطبة: زيت جوز الهند والفازلين والصبار.

أفضل تركيبة للتطويل: زيت الخروع وزيت فيتامين هـ وزيت جوز الهند.

أفضل تركيبة مغذية: زيت فيتامين هـ وزيت اللافندر وزيت الخروع والصبار.

أفضل تركيبة مقوية: زيت الخروع وزيت جوز الهند.

أفضل مزيج لتكثيف الشعر: زيت الخروع وزيت فيتامين هـ.