5 نصائح صحية تقلل الإصابة بآلزهايمر.. «راقب ضغط الدم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخرف أو الإصابة بآلزهايمر، واحدة من المشكلات الصحية التي تهدد حياة الكثير من الأشخاص عند التقدم في العمر، لكن مع محاولات الخبراء في الحد من التعرض لتلك الأزمة الصحية، توصلوا إلى أن هناك بعض الخطوات التي تقلل من خطورة التعرض للأمر بنسبة ما يقرب من 40%.

نصائح تقلل من التعرض للزهايمر

وحسب ما كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، يمكن التقليل من مخاطر التعرض للإصابة للزهايمر، من خلال اتباع بعض الخطوات الصحية، والتي تتمثل في:

1- ممارسة النشاط البدني

يجب ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة بشكل يومي، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويمكن أن يؤدي دمج هذه الخطوة مع نظام غذائي صحي إلى الحصول وزن صحي.

2- إدارة سكر الدم

يجب أيضًا مراقبة نسبة السكر في الدم من حين لآخر، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري.

3- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتحكم فيه

يعاني عشرات الملايين من البالغين ارتفاعًا في ضغط الدم، لذلك يجب متابعته من حين لآخر لمدة يومين أسبوعيًا على الأقل، وتجنب التعرض للأمور التي تتسبب في ارتفاعه.

4- تجنب التعرض للاكتئاب

الاكتئاب ليس مجرد شعورًا بالحزن فقط، لكنه حالة نفسية خطيرة، تهدد حياة صاحبها في بعض الأحيان، لذلك يجب تجنب التعرض للأمور التي تُحدث تأثيرات سلبية في النفس، لأنها تزيد من نسبة التعرض للإصابة بالشيخوخة.

5- الابتعاد عن التدخين

يحسن الإقلاع عن التدخين صحتك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة، وكذلك التعرض للشيخوخة.