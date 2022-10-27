نصائح مهمة لاكتساب الوزن الصحي في فترة الحمل.. اعرفي مقدار سعراتك الحرارية

القاهرة - سمر حسين - ماما

زيادة الوزن أثناء فترة الحمل أمرًا لا بد منه، وذلك لطبيعة التغيرات التي يشهدها وضع المرأة الحامل، لكن مع حدوث الأمر، قد تتعرض بعض السيدات للزيادة المفرطة بالوزن، التي قد تسبب لها بعض المشكلات الصحية، لذلك يجب على السيدة متابعة ما تكتسبه من زيادة خلال هذه الفترة مع طبيبها المختص، تجنبًا للتعرض لأي أزمات.

نصائح لمتابعة الوزن خلال أشهر الحمل

ولمتابعة زيادة الوزن بصورة صحيحة خلال فترة الحمل، قدم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «cdc»، مجموعة من النصائح التي تساعد على التعرض للأمر بشكل صحي وسليم، التي يجب على المرأة الحامل اتباعها خلال الـ9 أشهر.

1- معرفة احتياجاتك من السعرات الحرارية

بشكل عام لا تتطلب الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أي سعرات حرارية إضافية، فعادة ما تحتاج النساء إلى حوالي 340 سعرة حرارية إضافية يوميًا خلال الثلث الثاني من الحمل «الأشهر الثلاثة الثانية»، وحوالي 450 سعرًا حراريًا إضافيًا يوميًا خلال الثلث الثالث «الأشهر الثلاثة الأخيرة».

لذلك يجب على المرأة الحامل التعرف على مقدار ما تحتاجه من سعرات حرارية، مع الطبيب المتابع لها.

2- تتبع الوزن في أشهر الحمل

ينبغي أيضًا تتبع زيادة الوزن أثناء الحمل في البداية وبشكل منتظم طوال هذه الفترة، والمقارنة بين بداية المرحلة ونهايتها، وكذلك اتباع النصائح الموصى بها لزيادة الوزن الصحي.

3- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يفضل تناول نظامًا غنيًا بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، والحصول على المجموعة الغذائية اليومية المناسبة في مرحلة الحمل، وتوخي الحذر من الأطعمة المضرة للحمل، وكذلك تقليل تناول السكريات.

4- ممارسة المشي

ينبغي أن تمارس المرأة الحامل المشي لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مع اتباع الخطوات الآمنة لممارسة النشاط البدني.