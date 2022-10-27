رحلة إليسا مع سرطان الثدي.. بدأت بـ«فيديو كليب» وانتهت بمبادرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعرف طعمًا للاستسلام خلال حياتها، فإلى جانب كونها واحدة من أبرز نجمات الغناء بالوطن العربي، إلا أنها محاربة قوية للسرطان، ومنذ أن أعلنت عن إصابتها به قبل نحو 4 أعوام، وتحرص المطربة اللبنانية إليسا، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ50 اليوم، على الحديث عن رحلتها المرضية مع سرطان الثدي.

بداية رحلة إليسا مع سرطان الثدي

في عام 2018 أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي، بعدما كشفت عن الأمر بشكل رسمي من خلال طرحها الكليب الغنائي الذي جاء بعنوان «إلى كل اللي بيحبوني»، الذي حقق حينها تفاعلًا وردود أفعال واسعة؛ إذ بلغت نسبة مشاهداته 27 مليون مشاهدة.

وخلال الكليب المصور استعانت الفنانة اللبنانية ببعض المشاهد الحقيقية لها، في أثناء تواجدها بالمستشفيات مع بدء رحلة العلاج مع سرطان الثدي، ومنذ ذلك الحين وباتت إليسا واحدة من أشهر محاربات المرض اللعين، وبادرت بالحديث عنه، وتقديم سبل الدعم والمبادرات كافة للوقاية منه.

أصعب ساعات في حياة إليسا بعد إصابتها بالسرطان

وخلال تصريحات إعلامية سابقة لها، كشفت إليسا عن تفاصيل أصعب 6 ساعات عاشتها بعد إصابتها بمرض السرطان اللعين، موضحة أنها اكتشفت الأمر في ليلة رأس السنة، حين كشفها الدوري الذي تخضع له بشكل دائم؛ إذ تبين للأطباء ظهور ورم، ومن ثم أجرت الفنانة اللبنانية بعض الفحوصات للتعرف على نوعه، وفي اليوم الثاني من شهر يناير أدركت إصابتها بالسرطان عبر مكالمة هاتفية تلقتها.

صمت تام كان هو رد فعل إليسا الأول بعد علمها بنبأ إصابتها بسرطان الثدي، قائلة: «ماكناش بنسميه السرطان زمان، بنقول عليه مصاب، بسبب هيدا المرض ولكن أني استلم تليفون يقولي إليسا انتي مصابة بالسرطان كانت صدمة»، وسرعان ما لجأت لشقيقها أول شخص لتخبره بالأمر، إلى جانب عدد من أصدقائها المقربين.

إليسا تطلق حملة لمحاربة سرطان الثدي

ومن حين لآخر تحرص الفنانة اللبنانية على تقديم المبادرات لمواجهة سرطان الثدي، ففي شهر أكتوبر الخاص بالتوعية منه بالعام الماضي، أطلقت إليسا حملة بعنوان «سوا منحارب سرطان الثدي»، والتي جاءت بتعاونها مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية، وعدد من المنظمات بالعاصمة بيروت، وسرعان ما لاقت الحملة ردود أفعال وإشادات واسعة منذ طرحها.