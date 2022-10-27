الامارات | بريطاني يُسلم نفسه للشرطة : قتلتُ رجلاً قبل 40 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يواجه رجل بريطاني عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة بعدما قام بتسليم نفسه للشرطة والاعتراف بجريمة قتل ارتكبها بحق نادلٍ قبل أكثر من 40 عاماً.

واعترف جون بول “61 عاماً” بقتل أنتوني بيرد “42 عاماً” عبر ضربه بعصاً خشبية قبل خنقه في شقته في بنتلي كورت، كنزينغتون سكوير، في يونيو 1980.

وظلت الجريمة لغزاً لعقود من الزمان حتى دخل جون مركز شرطة هامرسميث مؤخراً واعترف بها.

وكان أنتوني بيرد قد شوهد على قيد الحياة آخر مرة في وقت متأخر من ليلة 3 يونيو عام 1980، في منطقة كوينزواي غرب لندن برفقة مجموعة من الأصدقاء. وفي اليوم التالي عُثر عليه مقتولاً في شقته بعدما تم ربطه بالسرير وخنقه بسلك كهربائي.

وبعد اعتراف جون الأخير، أخذت الشرطة بصماته وطابقتها مع البصمات التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، وتبين بأنها متطابقة، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.