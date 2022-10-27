هكذا يحافظ كبار السن على صحة أسنانهم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان كبار السن بتناول السوائل على نحو كاف للحفاظ على صحة أسنانهم، موضحة أن السوائل تحفز إنتاج اللعاب، مما يدعم عملية التنظيف الذاتي للأسنان.

وأضافت الرابطة أن اللعاب يقاوم البكتيريا ويعادل تأثير الأحماض الضارة بالأسنان ويساعد على تعويض المعادن، التي فقدتها مينا الأسنان، مشيرة إلى أهمية تناول المشروبات غير المحلاة بالسكر وقليلة السعرات الحرارية، مع مراعاة وضعها في مكان ظاهر للعيان وفي متناول اليد، كي لا ينسوا تناولها.

ويمكن زيادة كمية السوائل، التي يتم تناولها على مدار اليوم من خلال احتساء كوب ماء قبل كل وجبة، وتناول المواد الغذائية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار.

كما يسهم مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز إفراز اللعاب بشكل إضافي. ومن المهم أيضا تناول المواد الغذائية الصلبة كالتفاح؛ نظرا لأن المضغ والقضم يسهمان أيضا في تمتع الأسنان واللثة بصحة جيدة.

ومن ناحية أخرى، ينبغي الحرص على تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة والمعجون بمعدل مرتين يوميا. ومن المثالي استعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة واحد يوميا.