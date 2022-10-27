3 وصفات لتحضير مرطب الشفاة بعسل النحل في البيت.. «وفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بدء موسم الأمطار، يتسبب تغير المناخ في العديد من الأمراض الجلدية، التي تتطلب روتينا خاصا للعناية بالبشرة، لتجنب الآثار الضارة التي تسببها التغيرات الموسمية؛ إذ أنه غالبًا ما تتسبب الرطوبة في ظهور الشفاه بشكل جاف وشاحب، مع ظهور القشور والجلد الميت عليها.

أهمية عسل النحل لترطيب الشفاه

ووفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«هٌن»، فإن الشفاه تتعرض خلال فصل الشتاء لجفاف وتقشر كبير، خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون القدر الكافي من المياه والخضروات الورقية والفواكه بشكل يومي، مؤكدًا أن عسل النحل يساعد على ترطيب شفتيك ومنع تشققها من الإصابة بالعدوى، كما أنه يعد مقشر لطيف يمكنه إزالة الجلد الميت الجاف من شفتيك.

كيف تصنعي مقشر ومرطب الشفاه من العسل

وإليكِ عدة مقشرات طبيعية للشفاه باستخدام عسل النحل

1. مقشر العسل واللوز

2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة زيت لوز

تخلط جميع المكونات جيدًا.

خزينها في وعاء محكم.

ضعيها على الشفاه مرتين كل يوم.

2. مقشر العسل وجوز الهند

يتميز بزيت «جوز الهند، والزيتون، والعسل»، بفاعلية كبيرة في الترطيب.

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

نصف كوب سكر جوز الهند

رشة من مسحوق حبوب الفانيليا

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

اخلطي العسل وزيت جوز الهند ومسحوق الفانيليا في وعاء.

يضاف سكر جوز الهند ويقلب حتى يمتزج جيدا.

نضيف زيت الزيتون ونخلط جيدا.

خزينها في وعاء محكم.

3. مقشر السكر البني والعسل

يقشر الشفاه ويتركها ناعمة.

1 ملعقة صغيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة عسل

½ ملعقة صغيرة زيت زيتون

تخلط جميع المكونات جيدا حتى تتكون عجينة.

ضعيه على الشفاه كل يوم.