الامارات | أحدها مضغ العلكة الخالية من السكر.. نصائح للحفاظ على صحة أسنان كبار السن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يرتبط التقدم بالعمر ببعض مشكلات الأسنان الشائعة، كاهتراء طبقة ميناء الأسنان أو انحسار اللثة وانكشاف جذور الأسنان، وهو ما يستوجب عناية أكبر من كبار السن بالأسنان لتجنب أو تأخير هذه المشكلات.

لذا، أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان كبار السن بشرب السوائل، غير المحلاة بالسكر، للحفاظ على صحة أسنانهم لكونها تحفز إنتاج اللعاب وتدعم التنظيف الذاتي للأسنان.

وأضافت الرابطة أن اللعاب يقاوم البكتيريا ويعادل تأثير الأحماض الضارة بالأسنان ويساعد على تعويض المعادن التي فقدتها مينا الأسنان.

ولزيادة كمية السوائل على مدار اليوم، ينصح الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار.

كذلك، يسهم مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز إفراز اللعاب بشكل إضافي.

تأتي هذه الوسائل إلى جانب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً على الأقل، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف أكثر فعالية.