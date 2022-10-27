الامارات | «دبي أوبرا» في نوفمبر.. عروض عالمية وأمسيات لـ «أفضل ساحر في العالم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي أوبرا»، الوجهة الأروع للفنون الأدائية الراقية، عن قائمة فعاليات وعروض رائعة خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تستضيف الوجهة الثقافية البارزة برنامجاً منوّعاً من خمسة عروض عالمية.

تتسم الفعاليات بتنوّع حقيقي يضمن تلبية كل الأذواق والرغبات، إذ تستضيف «دبي أوبرا» عروضاً موسيقية مبهرة يستمتع بها المقيمون والزوّار على حدّ سواء. كما تفخر «دبي أوبرا» بدعم مشهد الفنون والترفيه المحلي المزدهر بالمدينة، فيما يتخطى عدد زوّارها حاجز المليون شخص منذ افتتاحها.

ومن بيت العروض في شهر نوفمير، عرض الباليه الكلاسيكي، «تأثير بيجماليون»The Pygmalion Effect، الذي يعتبر أول عمل كوميدي لبوريس آيفمان، يقدّم من خلاله للجمهور عرض باليه يروي قصة «بجماليون» - النحّات الذي وقع في حب منحوتته. تصحب العرض موسيقى الخلفية من تأليف يوهان شتراوس الابن، ويقدم آيفمان من خلاله تجسيداً فنياً وفلسفياً شاملاً للمرونة والقدرة الملموسة في الشخصية البشرية. تقام العروض يومي السابع والثامن من نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتألّق عازف البيانو الشهير، بيتر بينس، في أمسية من الإبداع الموسيقي ليحظى الجمهور بمشاهدة الأداء المذهل لعازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي، الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع عازف بيانو في العالم، حيث يرتقي بفنّ البيانو إلى مستوى جديد مع أجمل الألحان الكلاسيكية والعصرية. يقام العرض في تاريخ 11 نوفمبر، الساعة الثامنة مساءً.

ويقدم إنريكو ماسياس، الذي يعتبر من رموز الموسيقى العالمية حفلاً للجمهور الكبير 12 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتحتفي «دبي أوبرا» بفرقة «أوبرا دريسدن» في حدث ثقافي ضخم يقدم الموسيقى الكلاسيكية والثقافة العريقة. ويعدّ الحدث ذات أهمية كبرى في الدول الناطقة باللغة الألمانية، حيث يقام منذ 15 عاماً، ويهدف إلى تشجيع الوحدة بين ثقافات العالم عبر مزيج من الموسيقى والرقص، يُقام الحفل بتاريخ 15 نوفمبر، في تمام الساعة 6:30 مساءً ويستمرّ حتى 1:30 صباحاً.

ومن العروض أيضاً عرض «روب ليك» Rob Lake لألعاب الخفّة والخداع البصري، واشتهر العرض بأنه «أعظم فناني الوهم في العالم»، كما وصفته شبكة «إن بي سي»، وكان أصغر من يحصد لقب «أفضل ساحر مسرحي في العالم»، يقام العرض على مدار ثلاثة أيام بدءاً من 25 إلى 27 نوفمبر، الساعة الثامنة مساءً.

إنريكو ماسياس.. رمز موسيقي عالمي، يقدم حفلاً 12 نوفمبر.

احتفاء بفرقة «أوبرا دريسدن»، في حدث ثقافي ضخم.