الامارات | «القوز الإبداعية».. بوابات مفتوحة لاختبار تجارب ثقافية متفردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موسم ثقافي ثري تفتح به هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بوابات منطقة القوز الإبداعية، لتحتفي بأصحاب المواهب الإبداعية وتجاربها الثقافية المتفردة التي تقدمها لزوار المنطقة من الإمارات وشتى أنحاء العالم، عبر سلسلة «فعاليات القوز الإبداعية»، التي تتضمن مجموعة أنشطة تمتاز بتنوعها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتعريز ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في إمارة دبي، وصولاً لتحقيق رؤيتها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

اقتصاد إبداعي

وقالت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري: «يوافق مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل مدينة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي»، مضيفة: «يعد هذا المشروع واحداً من أبرز المشاريع التي تصب في إطار التزامات دبي للثقافة بترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية والفنية عالمياً».

تحفيز المواهب

وأشارت خوري إلى أن سلسلة الفعاليات المنظمة في «القوز الإبداعية» تسعى إلى تحفيز أصحاب المواهب والشباب على ترجمة رؤاهم وإبداعاتهم على أرض الواقع، والتفاعل مع كل فئات المجتمع. وتابعت: «عبر هذه الفعاليات تواصل (دبي للثقافة) مشروع تطوير وتفعيل منطقة القوز الإبداعية بخطوات جادة ومدروسة تعكس من خلالها استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026»، منوهة إلى أن منطقة القوز الإبداعية تمتاز بامتلاكها مجموعة واسعة من النماذج الإبداعية، والمشاريع المُلهمة التي تسهم في تحقيق أحلام الشباب وأصحاب المواهب، ما يؤكد على تفرد بيئة دبي وملاءمتها للمبدعين في المجالات كافة.

جواهر مخفية

سلسلة الفعاليات في «القوز الإبداعية» بدت ثرية بالأمسيات الثقافية والفنية المتنوعة التي تنطلق مع حلول مساء السبت 29 أكتوبر الجاري، بفعالية «ممر صور القوز» التي يلعب عشاق التصوير بطولتها، حيث تتيح لهم الفعالية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع «غلف فوتو بلس» المضي بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية من خلال عدساتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه، سيكون عشاق الشعر على موعد مع جماليات الكلمة المنطوقة التي تتجلى روائعها في أمسية «القوز كْوَاد.. الكلمة المنطوقة»، حيث ستشهد منافسة عالية بين خمسة شعراء في مجال الإلقاء الشعري، وتقام هذه المسابقة تحت إشراف الكاتبة والشاعرة والفنانة الفلبينية دانابيل جوتيريز.

صُنّاع أفلام

تجارب ورؤى إخراجية عديدة يحملها صُنّاع الأفلام يعبرون فيها عن نظرتهم لقضايا المجتمع، هذه التجارب ستكون حاضرة في فعالية «السينما المتحركة» التي تستضيفها شركة «رو كوفي» Raw Coffee Company في 30 أكتوبر الجاري، تفتح فيها «دبي للثقافة» العيون على روائع السينما، بعرض يستعيد جماليات فيلم «غودزيلا» (1954) للمخرج إيتشيرو هوندا، الذي يصطحب الجمهور في رحلة لاكتشاف تفاصيل الدراما الإنسانية الحزينة التي صُنعت في اليابان في وقت كانت تداوي فيه جروحها التي أصيبت بها جراء إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي.

وحجزت «دبي للثقافة» مساحة واسعة في «القوز الإبداعية» لاستضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من عرض إبداعاتها والتعريف بأفكارها وابتكاراتها ونجاحاتها أمام الجمهور وزوار المنطقة، وتنطلق هذه المبادرة مطلع نوفمبر وتستمر حتى 23 ديسمبر المقبل.

أسلوب خطابة

وسيكون زوار «ذا كورتيارد» في القوز، في 12 نوفمبر المقبل، على موعد مع عروض الـ«بيتشاكوتشا»، وهي أسلوب خطابة يسمح بعرض 20 شريحة الكترونية، يخصص لكل واحدة منها 20 ثانية فقط، ليأتي العرض سريعاً وشيقاً وموجزاً، وأكثر قدرة على طرح موضوعات واسعة في وقت قصير. وبالتزامن مع هذه العروض، تنظم «دبي للثقافة» منصة متخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية، تتيح من خلالها لأصحاب المواهب فرصة عرض منتجاتهم الإبداعية والفنية في أجزاء مختلفة من المنطقة.

مسرعات أعمال

وضمن برنامج «القوز الإبداعية» تضيء «دبي للثقافة» على مستقبل مسرعات الأعمال، لتشكل الفعالية التي تقام في 24 نوفمبر المقبل، مختبراً ومنصة تجمع بين الخبراء وأصحاب المواهب لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الإبداعية الناشئة والفرص المتاحة أمامها، وبالتزامن معها تعود المنصة المتخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية مجدداً.

ثقافة الطعام

تجارب متنوعة مستلهمة من ثقافات العالم يمكن تذوقها بين جنبات «القوز الإبداعية»، التي تفتح أبوابها أمام عشاق الطعام الذين سيكونون خلال فعالية «جولة الطعام في القوز» على موعد مع إبداعات المطابخ، حيث تفتح الفعالية التي تنظم في 26 نوفمبر المقبل العيون على تنوع وثراء ثقافة الطعام في دبي والإمارات.

كأس العالم

تحتفي «دبي للثقافة» بكأس العالم على طريقتها الخاصة، عبر تنظيمها فعالية «القوز كْوَاد.. كرة القدم الاستعراضية» التي تطلق الهيئة فيها العنان لعشاق هذه الرياضة لاستعراض مواهبهم مع الكرة المستديرة.

ولتوسيع نطاق التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار، تنظم الهيئة في 13 ديسمبر المقبل في منطقة «السركال أفنيو» فعالية «القوز سوشيال» التي تمنح المواهب الإبداعية الفرصة لتبادل أفكارهم ورؤاهم، وتوسيع نطاق الابتكار، ومشاركته مع كل فئات المجتمع.

«السينما المتحركة»

في 17 ديسمبر المقبل، يجدد عشاق الأفلام موعدهم مع فعالية «السينما المتحركة»، التي تعرض مجموعة من روائع السينما الكلاسيكية التي تنطلق على وقع الموسيقى التجريبية التي تعزف في أماكن متنوعة من منطقة القوز الإبداعية، وبالتزامن مع عروض السينما، تطل المنصة المتخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية مرة أخرى.

مجمع إبداعي

يهدف مشروع منطقة القوز الإبداعية إلى تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من شتى أنحاء العالم، للمساهمة بشكل إيجابي في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي، ويتوقع أن يدعم المخطط العام لمنطقة القوز الإبداعية بمرافق من شأنها احتضان 20 ألف مبدع، بحلول عام 2026.

خلود خوري:

«البرنامج يحفز الشباب وأصحاب المواهب على ترجمة إبداعاتهم واقعياً».

«دبي للثقافة» ملتزمة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

الفعاليات تنطلق 29 الجاري بـ«ممر صور القوز».