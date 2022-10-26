سيدة تحذر الأمهات من عشبة مميتة في بريطانيا.. أحرقت جسد ابنها

القاهرة - سمر حسين - ماما

واقعة مأساوية تعرض لها طفل بريطاني، بعد أن لامس جسده أخطر نبات في العاصمة الإنجليزية، ما دفع والدته لإصدار تحذيراتها للأمهات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن عدم السماح لأطفالهن باللعب في الحدائق المفتوحة والمساحات الخضراء خوفاً من تعرضهم لهذه العشبة الخطيرة.

تفاصيل إصابة الطفل البريطاني

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أنه جرى نقل الطفل البريطاني سريعًا إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد ملامسته لواحد من أخطر النباتات في العالم، والأخطر في بلدته، ما يعرف بـ الهوجويد أو «الخنزير العملاق»، وأصابه ببثور مؤلمة في جميع أنحاء جسده بعد اللعب في الأدغال في ويلز.

وقالت والدة الطفل والتي تدعى «نيكولا» في تصريحاتها، إنها رصدت بعض الحروق والبثور تحت ملابس طفلها، وسرعان ما نقلته إلى المستشفى، إذ جرى إخبارها أن صغيرها تعرض للمس واحدًا من النباتات المميتة.

وواصلت: «لم أكتشف الأمر إلا في وقت لاحق من المساء بعد الاستحمام، وذلك بعد أن خلع صغيري قميصه وكان مصابًا بحروق، إذ بدا الأمر وكأنه بثور».

خطورة التعرض لنبتة الخنزير العملاق

وكشفت التقارير أنه على الرغم من عدم الشعور بأي آلام بمجرد تلامس الجسم لعصارة نبات الهوجويد، إلا أنه يدمر طبقة الحماية من أشعة الشمس، وسرعان ما يصاب الشخص بحروق بالغة.