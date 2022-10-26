سرطان الثدي.. 3 أنواع قد تصيب الرجال وإليك طرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد كثيرون أن سرطان الثدي مرض نسائي فقط، غير أن هذا الاعتقاد خاطي، حيث يمكن أن يصيب هذا المرض اللعين الرجال أيضا.

وبالتزامن مع أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، نستعرض 3 أنواع لهذا المرض قد تصيب الرجال وإليك طرق العلاج، وفقا لموقع timesofindia.

هناك ثلاثة أنواع من سرطان الثدي لدى الرجال.

سرطان الأقنية الغازية: يبدأ هذا النوع في قنوات الحليب ثم ينمو خارجها إلى أجزاء أخرى من أنسجة الثدي، وغالبًا ما تكون كل حالات سرطان الثدي لدى الذكور من نوع السرطان القنوي.

سرطان الفصيص الغازي: تبدأ الخلايا السرطانية في الفصيصات ثم تنتشر إلى أنسجة الثدي المتماسكة، وهذا النوع نادر لدى الرجال، حيث لديهم عدد قليل من الفصوص في أنسجة الثدي.

سرطان الأقنية الموضعي (DCIS): قد يؤدي هذا إلى الإصابة بسرطان الثدي الغازي، نظرًا لأنه لا يوجد إلا في بطانة القنوات، وينتشر إلى أنسجة الثدي الأخرى.

أنواع أخرى

تشمل الأنواع الأخرى النادرة من سرطان الثدي التي قد تصيب الرجال، "مرض باجيت" الذي يصيب الحلمات، وسرطان الثدي الالتهابي.

الأسباب

سبب سرطان الثدي لدى الذكور غير واضح حتى الآن، ووفقا للأطباء يحدث المرض عند الرجال يحدث عندما تنقسم بعض خلايا الثدي بشكل أسرع من الخلايا السليمة، تشكل الخلايا المتراكمة ورمًا قد ينتشر إلى الأنسجة المجاورة أو إلى العُقَد اللمفية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الأعراض

وجود ورم غير مؤلم أو زيادة سُمك أنسجة الثدي.

تغيرات في جلد الثدي، مثل وجود نقرات، أو تغضنات فيه، أو احمراره، أو تقشيره.

تغيرات في الحلمات، كاحمرارها أو تقشُّرها، أو اتجاه إحدى الحلمات للداخل.

خروج إفرازات من الحلمات.

نتوءات صغيرة في الإبط وهي عبارة عن غدد منتفخة.

في حين أن هذه الأعراض إنذار مبكر لسرطان الثدي، إلا أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى انتشاره، منها التورم في الغدد الليمفاوية وألم الثدي والعظام.

التشخيص

يمكن تشخيص سرطان الثدي لدى الرجال والنساء بمساعدة التصوير الشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو اختبار إفرازات الحلمة، ويساعد الفحص الذاتي المنتظم للثدي في التشخيص المبكر.

طرق الوقاية

يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ممارسة الرياضة والنظام الغذائي المتوازن والابتعاد عن التوتر النفسي، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

العلاج

اعتمادًا على حجم الورم، من المرجح أن يقترح الطبيب العلاجات، وتعد الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني من أهم العلاجات المتاحة لسرطان الثدي.

الجراحة

جراحة المحافظة على الثدي التي يتم فيها استئصال الورم فقط، تُجري في كثير من الأحيان، يأخذ الطبيب أيضًا واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر.

العلاج الكيميائي

مع هذا العلاج، يعطي الطبيب المريض أدوية، عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، لمهاجمة الخلايا السرطانية، قد تخضع للعلاج الكيميائي بعد الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان.

بالنسبة للرجال المصابين بسرطان متقدم أو سرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يكون العلاج الكيميائي هو العلاج الأساسي.

العلاج بالهرمونات

يمنع هذا العلاج آثار هذه الهرمونات، ويوقف نمو السرطان، غالبًا ما يعمل بشكل أفضل عند الرجال منه لدى النساء لأن حوالي 90 ٪ من سرطانات الرجال إيجابية مستقبلات الهرمون.

عقار تاموكسيفين هو العلاج الهرموني القياسي لسرطان الثدي عند الذكور، في بعض الأحيان، يؤدي استئصال الخصيتين إلى تقليل كمية بعض هرمونات الذكورة، يجب ألا يتناول الرجال المصابون بسرطان الثدي التستوستيرون أبدًا ، لأنه يتسبب في نمو خلايا سرطان الثدي.

اقرأ أيضا..

ضربت مصر قبل ساعات.. ماذا تفعل أثناء البرق لحماية نفسك؟

ماذا يحدث للعين عند النظر إلى كسوف الشمس مباشرة؟

مواليد 4 أبراج ترفع شعار "داري على شمعتك"

"قنبلة".. انفجار موبايل في وجه رجلين دخل محل صيانة هواتف

لديهم "نوبات غضب مزمنة".. من هم مواليد هذه الأبراج؟