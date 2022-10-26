نصائح يجب معرفتها قبل الخروج من المنزل في الطقس الممطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

مع تقلب الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، نذكرك ببعض النصائح اللازمة قبل الخروج من المنزل في مثل هذا الطقس، وفقًا لما ذكره موقع livehealthonline.

التدفئة

يجب الحرص على تدفئة المناطق المعرضة للسعة البرد مثل أصابع اليدين والقدمين والأنف والرقبة، وتغطية الرأس من خلال ارتداء قبعة.

السوائل

يحتاج جميع الأشخاص على الحفاظ بمستويات السوائل، من خلال ارتداء كميات كافية من الماء وخاصًة عند الخروج من المنزل لتجنب إصابتك بالجفاف، بالإضافة إلى مساعدتك على أن تظل نشيطًا.

الحرص خلال المشي

يجب التأكد عند المشي في الطرقات على أن تكون جافة، لتجنب السقوط وخطر التعرض لإصابة ما.

تجنب التعرض للبرد

يجب الحرص على عدم التعرض للبرد الذي يمكنه أن يصيبك بنزلات البرد، فإن جسمك يكون عرضة للإصابة به لأن جسمك يعمل بجهد أكبر للبقاء دافئًا.

حدد وقتك بالخارج

حاول الخروج بين الساعة 10 صباحًا و 3 مساءً، عندما لا تزال الشمس بعيدة، لذا تأكد من أخذ قسط من الراحة والذهاب إلى الداخل في الدفء، وتناول المشروبات الساخنة في الخارج.

اقرأ أيضا..

ضربت مصر قبل ساعات.. ماذا تفعل أثناء البرق لحماية نفسك؟

ماذا يحدث للعين عند النظر إلى كسوف الشمس مباشرة؟

مواليد 4 أبراج ترفع شعار "داري على شمعتك"

"قنبلة".. انفجار موبايل في وجه رجلين دخل محل صيانة هواتف

لديهم "نوبات غضب مزمنة".. من هم مواليد هذه الأبراج؟