وفاة الرجل الذي لم يستحم ولو لمرة واحدة منذ 50 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفى رجل إيراني يدعى "عمو حاجي" يبلغ من العمر 94 عامًا، ويُلقب بـ"أقذر رجل في العالم" لأنه لم يستحم لأكثر من 50 عامًا، وذلك بسبب اعتقاده أن الاستحمام سيسبب له التهابات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن عمو حاجي، الذي لم يكن يحب الاستحمام خوفا من الإصابة بالعدوى، عاش حياته في قرية دجة بمحافظة فارس الجنوبية، وتوفي لأسباب طبيعية، وفقا لموقع "timesnownews".

وبحسب خبراء الصحة، فإن الغرض الأساسي من الاستحمام هو النظافة الشخصية، من خلال تنظيف الجسم بالماء والصابون.

ويساعد الاستحمام في إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والغبار والبكتيريا الأخرى المسببة للعدوى والتي تنشر الأمراض المختلفة، كما أنه يساعد على إزالة رائحة الجسم والشعور بالانتعاش.

بالإضافة إلى إن الاستحمام له العديد من الفوائد الجسدية والعقلية، وتشمل النظافة وتنظيف البشرة وتجنب التهيج والالتهابات والقروح الناتجة عن تراكم خلايا الجلد الميتة.

والحمل البكتيري والفطري الناتج عن ملامسة بيئتك يتراكم أيضًا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

فوائد الاستحمام اليومي ما يلي:

تهدئة العضلات والمفاصل:

يساعد الاستحمام أيضًا على التخلص من آلام العضلات والمفاصل، خصوصا بعد ممارسة التمارين والتدريبات المكثفة.

تحسين الصحة العقلية والعاطفية:

يساعد الاستحمام العديد من الأشخاص في الحصول على نوم عميق مع خلق بيئة من السلام والتأمل، وأيضًا تخفيف التوتر والقلق من خلال موازنة مستويات السيروتونين التي تساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

التئام الجروح:

يمكن أن يساعد الاستحمام في علاج الجروح والتئامها السريع عن طريق التنظيف المستمر حتى لا تتواجد البكتيريا أو الفطريات.

تحسين صحة القلب:

أخذ حمام ماء دافئ يساعد القلب على النبض بشكل أسرع، ويمنحه تمرينًا صحيًا.

العناية بالدم والمناعة:

الاستحمام المنتظم يجعل تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم سلسًا وثابتًا، ويجعل الدم أكثر أكسجة، ما يسمح لك بأخذ أنفاس أعمق وأبطأ وزيادة مستويات المناعة.

تنظيف وترطيب الشعر والبشرة:

الاستحمام يساهم في ترطيب كل من الجلد والشعر، ما يمنحهما ملمسًا وقوة جيدة.

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