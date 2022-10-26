4 تسريحات لشعر طفلتك في المدرسة.. «هتوفر ليكي الوقت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحضير الصغار للمدرسة قد يكون أمرًا مرهقًا وشاقًا على الأمهات، خاصًة عند الاستعداد لتصفيف شعر بناتهن، إذ يتعين عليهن إيقاظهن ومساعدتهن في القيام بمهامها الشخصية كغسل الأسنان وغيرها، ومن ثم تناول وجبة الإفطار، وإعداد «اللانش بوكس» ومساعدتهن على ارتداء ملابسهن، وصولًا إلى خطوة تصفيف الشعر.

وللتغلب على الشعور بالإرهاق وتوفيرًا للوقت في هذه الفترة الصباحية، قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، مجموعة من أفكار تسريحات الشعر المناسبة للمدرسة، والتي يمكنك تصفيف شعر طفلتك بها مع عدم الشعور بالإرهاق، وكذلك توفيرًا لوقتك.

ويأتي من أبرز تلك التسريحات ما يلي:

1- تسريحة ميني ماوس

يمكنك تصفيف شعر صغيرتك من خلال إعداد كعكات ميني ماوس على الجانبي العلويين من الشعر، والتي تتميز بسهولة القيام بها، وكذلك شكلها الجذاب.

2- تسريحات الضفائر المختلفة

يمكنك أيضًا تصفيف شعر طفلتك بعدد من أفكار جدائل الشعر المختلفة، كالفرنسية، وثلاثية الجدائل، والملتوية، وغيرهم.

3- تسريحات الشعر الطويل

يمكن أن تشعر طفلتك أن تسريحة ذيل الحصان مملة؟، لكن يمكنك إضافة لمسات رائعة لها ما تعطيها مظهرًا جذابًا، والتي من بينها على سبيل المثال، ذيل الحصان المضفر الفرنسي.

4- تسريحة الكعكة للشعر المجعد

لا تقتصر تسريحات كعكات ميني ماوس على الشعر الانسيابي فقط، بل يمكن أيضًا أن تكون رائعة للغاية عند الفتيات ذوات الشعر المجعد.